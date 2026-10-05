El último partido de Messi con la Selección Argentina: los detalles de la despedida del '10'

El astro argentino Lionel Messi en un entrenamiento con la Selección de Argentina.

La historia de Lionel Messi con la camiseta de la Selección Argentina alcanza su capítulo final en una jornada marcada por la emoción y el reconocimiento mundial.

Tras más de dos décadas defendiendo el escudo nacional desde sus inicios en las categorías juveniles, la estrella rosarina disputará su último encuentro internacional.

La cita está programada para este martes 6 de octubre de 2026 a las 20:00 (hora local de Argentina) en el estadio Monumental de Buenos Aires, donde la Albiceleste se medirá ante la selección de Benín en un cotejo de carácter amistoso y de homenaje para la leyenda: Messi.

El duelo frente al conjunto africano servirá como el marco perfecto para que la hinchada argentina despida en casa a su máximo referente.

#SelecciónMayor ¡Bienvenido, Capitán! 🥹 La emoción es total 🥺🇦🇷 https://t.co/kZOhLlpIEd — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 4, 2026

Con las más de 85 000 localidades del recinto de River Plate completamente agotadas, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha preparado una ceremonia para rendir tributo al astro que lideró la consecución de la Copa América en 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y la histórica Copa Mundial de la FIFA en Qatar 2022.

Con este choque de despedida ante Benín, el diez alcanzará la cifra récord de 208 presentaciones oficiales y 125 anotaciones vistiendo los colores patrios, ratificando su estatus como el jugador con más presencias y máximo goleador histórico de la Argentina.

Atrás queda un extenso recorrido que comenzó el 17 de agosto de 2005 en Budapest contra Hungría, cerrando un ciclo lleno de récords, títulos continentales y mundiales.

En la previa del compromiso, la expectativa ha generado múltiples muestras de afecto tanto en Buenos Aires como en su Rosario natal, donde se montaron pantallas gigantes e intervenciones alusivas para acompañar la transmisión del partido.

El director técnico Lionel Scaloni confirmó que Messi encabezará el once titular para disputar los 90 minutos y recibir el ovacionado reconocimiento de sus compañeros y aficionados en el terreno de juego.

#SelecciónMayor Entrenamiento con +1000 de aura ✨💫🥹 https://t.co/B41gVVBAvC — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 5, 2026

Una vez concluido el homenaje internacional, el atacante rosarino se reincorporará a la disciplina de su club, Inter Miami, para afrontar los compromisos de la fase regular de la Major League Soccer.

El evento marca el fin definitivo de una era dorada para el fútbol sudamericano y mundial, dejando una huella imborrable en el deporte de selecciones.