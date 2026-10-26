Así está la tabla de posiciones de la LigaPro tras la goleada de Barcelona SC

Barcelona goleó 0-4 a Aucas en la Fecha 4 del hexagonal final de la LigaPro.

La hinchada de Barcelona SC volvió a vivir la alegría de gritar los goles de su equipo tras la goleada 0-4 ante SD Aucas, en la Fecha 4 del hexagonal final de la LigaPro. El partido se jugó la tarde del domingo 25 de octubre de 2026, en Chillogallo, sur de Quito.

Aunque esta victoria llenó de emoción a los barcelonistas, su situación en la tabla de posiciones no es tan alentadora. Barcelona SC se ubica sexto con 48 puntos y la pelea por los torneos internacionales continúa. Además, tiene un partido pendiente ante IDV.

Independiente del Valle, por su parte, pese a empatar 0-0 ante Universidad Católica, sigue como líder del torneo con 78 unidades; seguido de Macará que ganó 2-1 a Liga de Quito, y sumó 63 puntos.

El tercer y cuarto lugar lo disputan el Trencito Azul y los Albos, igualados con 53 puntos, mientras que el quinto lugar lo ocupa SD Aucas, con 51 unidades.

HEXAGONAL POR EL TÍTULO (GRUPO A) Pos Equipo PJ PG PE PP GF GC DIF PTS 1 Independiente del Valle 33 25 3 5 75 35 +40 78 2 Macará 33 19 6 9 46 34 +12 63 3 LDU Quito 33 15 8 10 36 27 +9 53 4 Universidad Católica 34 14 11 9 53 31 +22 53 5 Aucas 33 14 9 10 36 33 +3 51 6 Barcelona SC 32 11 12 9 34 28 +6 48

La Fecha 4 del hexagonal culminará este lunes 26 de octubre con el partido Técnico Universitario vs. Mushuc Runa, a las 15:15.