Así está la tabla de posiciones de la LigaPro tras la goleada de Barcelona SC
El Ídolo devolvió la alegría a su hinchada, mientras Independiente del Valle continúa como líder del Campeonato Nacional Ecuatoriano.
Barcelona goleó 0-4 a Aucas en la Fecha 4 del hexagonal final de la LigaPro.
API
Compartir
Actualizado:
26 oct 2026 - 08:35
La hinchada de Barcelona SC volvió a vivir la alegría de gritar los goles de su equipo tras la goleada 0-4 ante SD Aucas, en la Fecha 4 del hexagonal final de la LigaPro. El partido se jugó la tarde del domingo 25 de octubre de 2026, en Chillogallo, sur de Quito.
Aunque esta victoria llenó de emoción a los barcelonistas, su situación en la tabla de posiciones no es tan alentadora. Barcelona SC se ubica sexto con 48 puntos y la pelea por los torneos internacionales continúa. Además, tiene un partido pendiente ante IDV.
Independiente del Valle, por su parte, pese a empatar 0-0 ante Universidad Católica, sigue como líder del torneo con 78 unidades; seguido de Macará que ganó 2-1 a Liga de Quito, y sumó 63 puntos.
El tercer y cuarto lugar lo disputan el Trencito Azul y los Albos, igualados con 53 puntos, mientras que el quinto lugar lo ocupa SD Aucas, con 51 unidades.
La Fecha 4 del hexagonal culminará este lunes 26 de octubre con el partido Técnico Universitario vs. Mushuc Runa, a las 15:15.
Compartir