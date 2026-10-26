Así fue la espeluznante lesión de Jalen Williams; ¿cuánto tiempo tardará su recuperación?

Jalen Williams encendió las alarmas en la NBA. El jugador de los Oklahoma City Thunder sufrió una grave lesión en la parte inferior de su pierna izquierda durante la victoria 108-101 sobre Los Angeles Clippers, la noche del domingo 25 de octubre de 2026.

La acción ocurrió cuando faltaban 1 minuto y 14 segundos para terminar el partido. Williams atacó el aro en busca de encestar y, tras el contacto con Kris Dunn, cayó de manera aparatosa sobre su pierna izquierda.

La extremidad quedó en una posición anormal, el jugador quedó atónito cuando vio la magnitud de la lesión, luego permaneció varios minutos sobre la cancha mientras recibía atención médica.

Los médicos cubrieron la zona afectada y posteriormente Williams fue retirado en camilla. Pese a la gravedad de la escena, el jugador levantó los dos pulgares mientras abandonaba la cancha, en medio de la ovación del público.

¿Cuál es el diagnóstico?

Hasta la última actualización oficial disponible, los Thunder todavía no han informado un diagnóstico definitivo. El entrenador Mark Daigneault señaló que el equipo esperaba recibir información médica en el transcurso de este lunes.

El médico deportivo Brian Sutterer consideró que el mecanismo de la lesión es compatible con una luxación de tobillo acompañada posiblemente de una fractura. También explicó que una lesión de esta magnitud normalmente requiere una recuperación de varios meses.

Además, su lesión se produce apenas en el tercer partido de la nueva temporada, cuando los Thunder habían comenzado con tres victorias consecutivas.