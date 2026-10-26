Balón de Oro 2026: ¿nominados, cuándo y a qué hora será la ceremonia?
La gala que premiará a los mejores futbolistas de la temporada 2025-2026. Revise el día, la hora, dónde ver y los nominados a este premio.
La edición número 70 del Balón de Oro se realizará este lunes 26 de octubre de 2026 en Londres.
AFP
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Actualizado:
26 oct 2026 - 11:46
El fútbol mundial conocerá este lunes 26 de octubre de 2026 a los ganadores del Balón de Oro 2026, en una ceremonia que se realizará por primera vez en Londres. El evento tendrá como escenario el London Palladium Theatre
La edición número 70 del prestigioso galardón comenzará a las 15:00 (hora de Ecuador) y será conducida por el exfutbolista francés Thierry Henry y la presentadora británica Kate Scott.
Durante la gala también se entregarán los premios femeninos, los trofeos Kopa y Yashin, los reconocimientos a los mejores entrenadores y clubes, además del Trofeo Gerd Müller y el Premio Sócrates.📺 ¿Dónde ver la ceremonia?
¿Dónde ver la ceremonia?
La transmisión estará disponible a través de DAZN, previo registro.
Nominados al Balón de Oro Masculino
- Jude Bellingham
- Pau Cubarsí
- Marc Cucurella
- Ousmane Dembelé
- Luis Díaz
- Bruno Fernandes
- Gabriel
- Erling Haaland
- Achraf Hakimi
- Harry Kane
- Khvicha Kvaratskhelia
- Lamine Yamal
- Sadio Mané
- Marquinhos
- Lautaro Martínez
- Kylian Mbappé
- Nuno Mendes
- Lionel Messi
- Joao Neves
- Michael Olise
- Wilian Pacho
- Julian Quiñones
- Declan Rice
- Rodri
- Fabián Ruiz
- William Saliba
- Ferrán Torres
- Dayot Upamecano
- Vinicius Junior
- Vitinha
Nominados al Balón de Oro Femenino
- Selma Bacha
- Barbra Banda
- Klara Hühol
- Esmee Brugts
- Mariona Caldentey
- Scarlett Camberos
- Kerstin Casparij
- Temwa Chawinga
- Cata Coll
- Melchie Dumornay
- Caroline Graham Hansen
- Alex Greenwood
- Patri Guijarro
- Pernille Harder
- Yui Hasegawa
- Rose Lavelle
- Mapi León
- Lorena
- Melvine Malard
- Manaka Matsukubo
- Vivianne Miedema
- Ewa Pajor
- Claudia Pina
- Alexia Putellas
- Wendie Renard
- Alessia Russo
- Khadija Shaw
- Momoko Tanikawa
- Caroline Weir
- Tessa Wullaert
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