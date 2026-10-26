Balón de Oro 2026: ¿nominados, cuándo y a qué hora será la ceremonia? 

La edición número 70 del Balón de Oro se realizará este lunes 26 de octubre de 2026 en Londres.

El fútbol mundial conocerá este lunes 26 de octubre de 2026 a los ganadores del Balón de Oro 2026, en una ceremonia que se realizará por primera vez en Londres. El evento tendrá como escenario el London Palladium Theatre

La edición número 70 del prestigioso galardón comenzará a las 15:00 (hora de Ecuador) y será conducida por el exfutbolista francés Thierry Henry y la presentadora británica Kate Scott.

Durante la gala también se entregarán los premios femeninos, los trofeos Kopa y Yashin, los reconocimientos a los mejores entrenadores y clubes, además del Trofeo Gerd Müller y el Premio Sócrates.📺 ¿Dónde ver la ceremonia?

¿Dónde ver la ceremonia?

La transmisión estará disponible a través de DAZN, previo registro.

Nominados al Balón de Oro Masculino

Jude Bellingham

Pau Cubarsí

Marc Cucurella

Ousmane Dembelé

Luis Díaz

Bruno Fernandes

Gabriel

Erling Haaland

Achraf Hakimi

Harry Kane

Khvicha Kvaratskhelia

Lamine Yamal

Sadio Mané

Marquinhos

Lautaro Martínez

Kylian Mbappé

Nuno Mendes

Lionel Messi

Joao Neves

Michael Olise

Wilian Pacho

Julian Quiñones

Declan Rice

Rodri

Fabián Ruiz

William Saliba

Ferrán Torres

Dayot Upamecano

Vinicius Junior

Vitinha

Nominados al Balón de Oro Femenino