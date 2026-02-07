Liga de Quito gana en la Noche Blanca con tantos de sus nuevas contrataciones

07 de febrero del 2026 Liga de Quito presentó su nueva plantilla de jugadores para la temporada 2026 y encuentro amistoso con Always Ready en la Noche Blanca, estadio Rodrigo Paz. API/HENRY LAPO

Menos de dos minutos necesitó Janer Corozo para desatar el primer grito de gol de la temporada y festejar en la jornada de música, luces, show… en la fiesta de la Noche Blanca 2026 llena de color y un triunfo por 4-2.

El volante que llegó tras un paso por Barcelona apareció en el área para poner el 1-0 en el estadio Rodrigo Paz Delgado en el amistoso de preparación ante Always Ready, el invitado de la jornada.

Fue el primer gol y el primer festejo con la icónica imagen de juntar las manos y simular dormir. La fiesta se prendió con el tanto albo en el arranque del partido que tuvo distintas velocidades.

El DT Tiago Nunez presentó su primera alineación con un equipo aflojando músculos de la pretemporada.

El segundo tanto del partido llegó con un tanto de Alejandro Tobar, otro de los nuevos en la plantilla alba. El visitante descontó mediante un tiro penal. Pero luego Jeison Medina aumentó el marcador con el 3-1. Antes de irse al descanso volvió a marcar Always Ready (3-2).

En el segundo tiempo hubo un desfile de cambios. LDU aumentó el marcador con una acción de Yerlin Quiñónez, otro de los nuevos.