El pasillo de las Copas de Liga de Quito brilla en la Noche Blanca en el Rodrigo Paz Delgado

La Noche Blanca se disfrutó en el estadio Rodrigo Paz Delgado, en el norte de Quito.

Show puro y duro. La Noche Blanca sorprendió en la cancha del estadio Rodrigo Paz Delgado con una presentación colorida, llena de luces y un pasillo especial: todos los trofeos de los albos lograste en su historia incluidos las cinco estrellas internacionales.

La Copa Libertadores lograda el 2008, las Sudamericanas, la Recopa, los títulos locales. Fue una galería emocionante y colorida para miles de hinchas que llegaron a conocer las estrellas del plantel versión 2026.

La galería de los trofeos fue emotiva. La salida de cada jugador también estuvo matizada por rimas divertidas y elogiando la historia del club.

Una de los más aplaudidos fue José ‘Choclo’ Quinteros y el brasileño Deyverson.

Toda la plantilla se ubicó en la mitad de un escenario lleno de luces y bengalas.