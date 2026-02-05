¿Quién es Johan García, el jugador de Barcelona que brilló contra Guayaquil City?

En Barcelona Sporting Club, un nombre ha empezado a brillar. Se trata de Yaxi Johan García Tenorio, el mediocampista de 17 años que fue la estrella del partido amistoso que jugó el equipo canario contra Guayaquil City, la noche del miércoles 4 de febrero del 2026.

Johan García Tenorio tiene un legado de fútbol en la familia. Nació en Guayaquil el 30 de mayo de 2008. Sus primeros pasos los dio en la escuela "Cristo Te Ama" en el Guasmo Sur, enfrentando las dificultades propias de un sector humilde.

Su camino hacia el equipo profesional fue una carrera de resistencia: primero estuvo en las formativas, luego ingresó a las divisiones inferiores de Barcelona en 2019 y destacó en las categorías Sub-14 hasta Sub-19.

Su debut profesional fue el el 23 de septiembre del 2025 ante Aucas y la noche del miércoles 4 de febrero de 2026, fue la figura indiscutible al anotar un doblete en la victoria 2-1 frente a Guayaquil City, dándole al equipo su primer triunfo del año.

García se define a sí mismo como un jugador "fosforito" (de sangre caliente), pero ha aprendido a jugar con "cabeza fría" bajo la tutela de referentes como Joao Rojas y el técnico César Farías.

"El profe me pidió que me muestre, que apoye a mis compañeros y que haga lo que yo sé. Joao (Rojas) me ayudó a tranquilizarme porque soy un poco fosforito", declaró el juvenil tras su destacada actuación ante Guayaquil City.

La sangre de goleador no es casualidad. Johan es sobrino del histórico y recordado Otilino Tenorio. Siguiendo los pasos de su tío, busca consolidarse en el primer plantel y ya ha tenido recorrido en la Selección de Ecuador Sub-15 y Sub-17, participando en el último Sudamericano de la categoría en Colombia. El joven mediocampista está en la lista para el esperado amistoso contra el Inter Miami este 7 de febrero en el Estadio Monumental,