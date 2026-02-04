Así será la Noche Amarilla de Barcelona en Quito el 13 de febrero del 2026

La edición del 2025 Barcelona ya vivió una fiesta en el Atahualpa en Quito

Barcelona tendrá su presentación en Quito. El equipo guayaquileño anunció los detalles de la Noche Amarilla en Quito el viernes 13 de febrero de 2026, en el estadio Olímpico Atahualpa. El evento incluirá artistas invitados, sorpresas y la presentación de la plantilla.

Por tercer año consecutivo Barcelona SC vivirá su tradicional fiesta de presentación en la capital, tras el éxito en las ediciones 2024 y 2025 en el mismo escenario. Esta vez, los toreros enfrentarán al Aucas y se tienen preparados eventos especiales. Música, show y fútbol...

Habrá un partido de leyendas de Barcelona y de LDU. Estarán jugadores como Máximo Banguera, José Francisco Cevallos, José Luis Perlaza, Matías Oyola, Felipe Caicedo, Agustín Delgado y Jaime Iván Kaviedes, entre otros.

Además del partido de exhibición del plantel de César Farías, la directiva de Antonio Álvarez organizó un juego de las glorias. Por la 'U', en cambio, estarán Jacinto Espinoza, Néicer Reasco, Patricio Urrutia, Paúl Ambrosi, Edison Méndez, Antonio Valencia, Joffre Guerrón y Franklin Salas, entre otros.

En las ediciones pasadas de la Noche Amarilla, en Quito, Barcelona SC enfrentó a Deportivo Quito como rival amistoso. En 2024 cayó 2-1 y en 2025 perdió 3-2.

Tras estos eventos preparatorios, el cuadro amarillo debutará oficialmente en la fase 2 de la Copa Libertadores 2026. El partido de ida ante Argentinos Juniors de Argentina se disputará el miércoles 18 de febrero en Guayaquil. La vuelta será el 25 de febrero en el estadio Diego Armando Maradona de Buenos Aires.