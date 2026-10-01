Japón derrotó a Ecuador en penales por la Copa Kirin tras un empate sin goles en 90 minutos

La Tri se enfrenta a Japón en el estadio Internacional Yokohama

La Selección de Ecuador quedó fuera de la final de la Copa Kirin tras caer ante Japón en la tanda de penales, luego de empatar 0-0 durante los 90 minutos. El partido se disputó este jueves 1 de octubre de 2026, en el estadio Internacional Yokohama.

El encuentro terminó sin goles y el ganador tuvo que definirse desde los 12 pasos. Japón fue más efectivo en la definición y se impuso 5-4.

El penal decisivo estuvo a cargo de Maeda Daizen, quien convirtió el último lanzamiento de la serie y selló la clasificación de los japoneses a la final del torneo.

Con este resultado, Japón enfrentará a Nueva Zelanda por el título de la Copa Kirin, mientras que Ecuador jugará ante Panamá en el partido por el tercer lugar.

Segundo partido de Gallardo

El duelo ante Japón representó el segundo partido de Marcelo Gallardo como entrenador de Ecuador. El técnico argentino busca darle una nueva identidad al equipo de cara a los próximos compromisos internacionales.

En su debut al frente de la Tricolor, Ecuador perdió 3-0 ante Corea del Sur el pasado 24 de septiembre. Por ello, el partido frente a Japón representaba una nueva oportunidad para mostrar una reacción y mejorar el rendimiento del equipo.

Aunque Ecuador logró mantener su arco en cero durante el tiempo reglamentario, no consiguió imponerse en los penales y ahora deberá disputar el encuentro por el tercer puesto de la Copa Kirin.

Termina el partido. Japón anotó el gol decisivo de la tanda de penales y derrotó a Ecuador 5-4

Denil Castillo falló el penal. El arquero Zion Suzuki atajó el balón

Goool de Ecuador en la tanda de penales. Jordy Caicedo anotó el primer tanto de la Tri

El partido terminó empatado y el ganador se definirá en la tanda de penales

Remate de la Tri. ¡El primer tanto de Ecuador estuvo cerca! Anthony Valencia dio un pase a Jordy Caicedo quien remató al arco de Japón, pero el balón no quiso entrar en la redes

¡Jugada peligrosa de Japón! Ito Junya remató al arco ecuatoriano, pero el balón se desvió y el marcador se mantiene empatado en el segundo tiempo

Ecuador refrescó sus líneas: Jeremy Sarmiento reemplazo a John Yeboah. Denil Castillo reemplazó a Jordy Alcívar. Juan Riquelme Angulo ingresó en lugar de Keny Arroyo.

Ecuador sale cauteloso al terreno de juego, Japón con más empuje busca el área rival adelantando sus líneas. La Tri mantiene la posesión del balón.

Arranca el segundo tiempo Ecuador salta al campo de juego para el segundo tiempo, sin variantes en su escuadra.

Finaliza el primer tiempo, las selecciones van al entretiempo con el marcador igualado 0-0.

Marcelo Gallardo reclama la pasividad del árbitro que no pita una falta evidente de Doan en contra de Yeboah.

Japón apreta en zona central y Doan pone en apuros a la zaga tricolor. Japón 0-0 Ecuador.

Pervis, Angulo y Mercado meten presión en el área de Japón que no cede espacios. La Tri recurre al 3-4-3 para buscar romper la muralla japonesa.

John Mercado tuvo la primera llegada peligrosa para La Tri que el cuadro japonés pudo repeler y mantener su arco invicto. Ecuador mete peligro en Yokohama.

Arranca el partido en Yokohama Japón 0-0 Ecuador

Los dirigidos por Gallardo calientan en el estadio Internacional Yokohama para darlo todo en la cancha #JPNxECU • #TorneoAmistosoInternacional • pic.twitter.com/YUlpULC8f4— La Tri 🇪🇨 (@LaTri) October 1, 2026 "> ">

Desde las 05:10 de este jueves 1 de octubre se pudo seguir todo el partido por la señal abierta de Teleamazonas, en el canal de Youtube la narración con la voz oficial de La Tri, Alfonso Laso.

En la antesala del cotejo , el director técnico Marcelo Gallardo y el mediocampista Alan Franco comparecieron en rueda de prensa para analizar el compromiso.