Así será el camino que tendrá la Selección de Ecuador hasta el Mundial de fútbol del 2026

El entrenador de Ecuador Sebastián Beccacece habla con Braian Ojeda este jueves, en un partido por las eliminatorias a la Copa Mundial 2026.

La Selección de Ecuador logró la clasificación al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Será la quinta participación en la Copa del Mundo. Con el boleto asegurado, la Tri ya trabaja en la planificación previa al torneo con una serie de amistosos hasta la cita mundialista.

En el cierre de las Eliminatorias al Mundial, Ecuador culmina la clasificatoria contra Argentina en el estadio Monumental de Guayaquil. Para más adelante ya hay un plan. La Federación Ecuatoriana de Fútbol alista la planificación para las fechas FIFA antes del Mundial.

Sebastián Beccacece, el entrenador de la Tri, ya ha comenzado a ajustar su hoja de ruta.El primer amistoso que tiene fecha es el duelo ante México visitará a uno de los países sede de la Copa del Mundo el 14 de octubre en Guadalajara, en el estadio de Chivas. Ese escenario albergará partidos del Mundial 2026.

Tanto la selección ecuatoriana, como la mexicana, confirmaron el duelo en la fecha FIFA de octubre. Faltan por definirse el horario, la venta de entradas y la logística que demandará este amistoso.

Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), confirmó, en cambio, que en octubre, la Tri jugará contra Estados Unidos, en Austin, Texas, mientras que en Guadalajara se medirá ante México.

En noviembre jugará en Canadá ante la selección local, mientras que en Nueva York lo hará contra Nueva Zelanda. “La fecha de marzo es la más importante, porque es donde están libres prácticamente todas las selecciones de primer nivel y aspiramos enfrentar a los mejores equipos”, manifestó Egas.

Está previsto que esos partidos de marzo sean ante selecciones europeas, después de enfrentar a los anfitriones y a un seleccionado de Oceanía.