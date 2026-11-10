Conmebol despide a Marcos Camino, la leyenda del acordeón del grupo Los Palmera 

El adiós a Marcos Camino: la leyenda del acordeón de Los Palmeras que hizo cantar a toda Sudamérica

El folclore tropical y la música popular sudamericana están de luto. Conmebol y el fútbol continental despiden con profundo pesar a Marcos Camino, el legendario acordeonista, director y alma mater del emblemático grupo argentino Los Palmeras.

Su partida marca el cierre de un capítulo dorado en la cultura festiva del continente, dejando un legado sonoro imborrable que trascendió fronteras, estadios y generaciones a lo largo de más de cinco décadas de trayectoria ininterrumpida.

Para el mundo del deporte rey, el nombre de Marcos Camino quedó grabado con letras de oro en noviembre de 2019 durante la final de la Copa Sudamericana en Asunción, Paraguay.

En aquella inolvidable previa entre Colón de Santa Fe e Independiente del Valle, el sonido firme y alegre de su acordeón comandó la interpretación de "Soy Sabalero". Aquella presentación estremeció al Estadio General Pablo Rojas y se convirtió de inmediato en uno de los momentos culturales más icónicos en la historia del fútbol internacional.

A través de un sentido comunicado oficial, la Confederación Sudamericana de Fútbol expresó sus condolencias a sus familiares, amigos y a los millones de fanáticos que bailaron al ritmo de su música.

La institución rectora del balompié regional destacó el impacto único de Camino para unir a los pueblos de la región mediante el arte, transformando las gradas de los estadios en verdaderas fiestas de identidad y hermandad sudamericana.

Fundador y pilar fundamental de Los Palmeras, Marcos Camino convirtió al acordeón en el motor de una marca registrada que conquistó Sudamérica.

Con su estilo inconfundible, ritmo cadencioso y una energía inagotable sobre el escenario, llevó la cumbia santafesina desde los barrios populares de Argentina hasta los escenarios más prestigiosos de América Latina, construyendo un repertorio repleto de himnos populares que trascienden cualquier bandera.

Éxitos inmortales como "El Parrandero", "Bombón Asesino" y "La Chola" resonaron en millones de hogares, celebraciones y recintos deportivos, convirtiéndose en el telón de fondo de la vida cotidiana de varias generaciones.

La habilidad de Camino para conectar con el público a través de los fuelles de su instrumento no solo definió la identidad de la banda, sino que redefinió el género tropical en todo el cono sur.

Hoy, la música continental pierde a un referente indispensable, pero su obra permanece más viva que nunca en la memoria colectiva del continente.

Cada vez que retumbe un acordeón en una cancha o en una fiesta popular, la figura de Marcos Camino volverá a hacer cantar y bailar a toda Sudamérica, recordando a aquel maestro que logró que el fútbol y la cumbia se abrazaran para siempre.