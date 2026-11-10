Willian Pacho y su apoyo a Kendry Paéz en La Tri 

La Selección de Ecuador entrena previo a los partidos amistosos ante Costa Rica y Bolivia.

La Selección de Ecuador continúa su preparación para enfrentar a Costa Rica en un partido amistoso el viernes 13 de noviembre de 2026. Este martes 10 los jugadores hablaron con los medios de comunicación antes de la práctica.

El defensa tricolor Willian Pacho habló del ambiente que existe en el equipo de Marcelo Gallardo y también se refirió a la convocatoria de Kendry Páez.

"Kendry es un buen chico, cada jugador es diferente pero él ha pasado por momentos difíciles. El apoyo que tenga de nosotros va a ser importante. Él va a estar bien, yo confío que va a salir y va a ser un gran jugador y va a ayudar a la Selección", dijo el campeón de la Champions League.

"Es un gan jugador, gran persona, gran ser humano, todo llega a su lugar", añadió.

Asimismo, Pacho extendió su apoyo y respaldo a Martín Tello, quien fue convocado por primera vez a La Tri.

"Es un gran chico. Le he dicho siempre que para lo que necesite que cuente con cada uno de nuestros compañeros que siempre están a disposición. Que se sienta feliz en casa, que haga bien las cosas y que disfrute también, que estar aquí en la Selección es un privilegio", dijo el defensa ecuatoriano.

Ecuador enfrentará a Costa Rica este viernes en el estadio Olímpico Atahualpa, en Quito.