Futbolistas de la Selección de Ecuador emocionados por volver al Atahualpa ante Costa Rica 

Entrenamiento de la Selección de Ecuador en Quito para el amistoso ante Costa Rica.

El retorno de la Selección Ecuatoriana de Fútbol a la cancha del estadio Olímpico Atahualpa ha despertado un ambiente de entusiasmo en el grupo del combinado nacional. Y los seleccionados de Ecuador están felices por el partido de este viernes 13 de noviembre, a las 19:00, en Quito.

Luego de nueve años sin disputar un partido oficial o amistoso en el escenario de El Batán —histórico bastión donde se gestaron las clasificaciones a los Mundiales de 2002, 2006 y 2014—, la Tricolor vuelve a conectarse con la altitud de la capital en un compromiso de alta repercusión mediática.

Para varios de los referentes consolidados en el balompié internacional, la jornada representa un emotivo reencuentro con sus raíces y con una hinchada que históricamente convirtió al Coloso de la 6 de Diciembre en un fortín inexpugnable.

Por ejemplo, Willian Pacho, referente de la Tri que juega en el PSG de Francia, recuerda que en su infancia gritaba los goles de Ecuador que significaron clasificaciones a los mundiales. "Es emocionante que podamos volver al Atahualpa y reencontrarnos con nuestra hinchada", dijo Pachito.

La misma emoción le invade a Moisés Caicedo, del Chelsea. Es otro de los jugadores que confía en que el partido de la Tri sea una fiesta completa como se vivieron en las anteriores eliminatorias.

Asimismo, para los talentos más jóvenes que destacan en las ligas europeas y sudamericanas, este cotejo marcará su primera experiencia vistiendo la camiseta de la Selección Mayor sobre el césped del legendario recinto capitalino.

La expectativa en torno al choque frente al combinado de Costa Rica se intensifica con el debut del director técnico Marcelo Gallardo en suelo ecuatoriano.

El estratega argentino ha enfatizado durante los entrenamientos en la Casa de la Selección la importancia de consolidar la idea táctica, mantener la intensidad física y aprovechar las condiciones geográficas de Quito para imponer condiciones desde el pitazo inicial.

Con la nómina completa de 29 futbolistas a disposición, el cuerpo técnico afina los últimos detalles tácticos y la conformación del once titular. Este partido será transmitido por la señal de Teleamazonas y Teleamazonas.com.