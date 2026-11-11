Ecuador vs. Costa Rica: el primer partido de Marcelo Gallardo en Quito 

El DT Macelo Gallardo entrena con la Selección de Ecuador para los partidos amistosos ante Costa Rica y Bolivia.

La Selección de Ecuador recibe a Costa Rica este viernes 13 de noviembre de 2026 en el estadio Olímpico Atahualpa, en Quito. Luego de casi una década La Tri vuelve a este escenario deportivo.

Además, será el primer partido que el técnico argentino Marcelo Gallardo dirija a la Selección en territorio ecuatoriano.

El último partido que Ecuador jugó en el estadio Olímpico Atahualpa fue el 10 de octubre de 2017 contra Argentina, por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Rusia 2018.

Marcelo Gallardo asumió oficialmente la dirección técnica de Ecuador el 17 de septiembre de 2026, tras la salida de Sebastián Beccacece.

Para esta fecha FIFA el 'Muñeco' convocó a 29 jugadores con quienes empezó los trabajos de preparación el lunes 9 de noviembre. Los convocados se fueron sumando poco a poco y este miércoles ya entrenó con plantilla completa.

La noche del martes se confirmó las bajas de Alan Minda y Alan Franco por lesión. Ambos jugadores del Atlético Mineiro no estarán disponibles para los encuentros ante Costa Rica y Bolivia.

La Tri jugará ante Costa Rica el viernes 13 de noviembre a las 19:00. Teleamazonas transmitirá en vivo y en directo el encuentro con una previa desde las 18:00. También lo podrá ver en la página web www.teleamazonas.com.