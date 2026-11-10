Precios de las entradas para el partido Ecuador vs. Bolivia en Guayaquil

La Selección de Ecuador se entrena en Quito previo a los dos partidos amistosos antes Costa Rica y Bolivia.

Este martes 10 de noviembre de 2026, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) publicó los valores de las entradas para el partido de Ecuador ante Bolivia, previsto para el martes 17, en Guayaquil.

Según el sitio oficial de la FEF, los precios van desde los USD 15 hasta los USD 40.

Estos son los precios para ver a La Tri en Guayaquil:

General Norte y Sur: USD 15

Tribuna Este: USD 25

Palco Bajo Oeste: USD 35

Resto de Palcos: USD 45

Cabe resaltar que estos precios no incluyen IVA.

El encuentro amistoso entre Ecuador y Bolivia, correspondiente a la segunda fecha FIFA, se jugará el martes 17 de noviembre, a las 18:30.

Mientras que el viernes, el equipo dirigido por Marcelo Gallardo recibirá a Costa Rica en el estadio Olímpico Atahualpa, en Quito. El partido se jugará a las 18:00.