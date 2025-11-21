El DT de Racing de Santander habló de Jeremy Arévalo: 'si no les gusta, no se lo lleven'

José Alberto Arévalo es el entrenador de Racing de Santander, equipo en el que milita Jeremy Arévalo

José Alberto López, técnico del Racing de Santander, respondió a la controversia generada por el exceso de peso del delantero ecuatoriano Jeremy Arévalo y a la falta de minutos en la Selección ecuatoriana de fútbol.

Arévalo destaca en el ascenso español y sus goles le permitieron llegar a la Selección de Ecuador. El técnico Sebastián Beccacece lo convocó para los juegos ante Canadá y Nueva Zelanda, disputados el jueves 13 y el martes 18 de noviembre del 2025, en Toronto y Nueva Jersey, respectivamente.

El joven delantero solo tuvo actividad en el duelo ante Canadá. Ante Nueva Zelanda, el delantero titular fue Leonardo Campana. Durante su convocatoria, surgió la información de que el cuerpo técnico de la Tricolor detectó que el futbolista no se encontraba en su peso ideal.

En la jornada del 21 de noviembre del 2025, el técnico de Racing de Santander, José Alberto López, habló en España sobre el caso de Arévalo. Reconoció que el jugador tiene problemas con su peso.