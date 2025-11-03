Beccacece ya tiene el 80% de jugadores para el Mundial; el DT habló sobre Jeremy Arévalo

Sebastian Beccacece, DT de la selección Ecuatoriana de fútbol, ofreció una rueda de prensa en Buenos Aires, antes del partido entre la Tricolor y Paraguay.

El seleccionador de Ecuador, Sebastián Beccacece, ofreció, este lunes 3 de noviembre del 2025, una rueda de prensa desde la Casa de la Selección, donde adelantó detalles clave sobre la preparación de la Tricolor de cara a la Copa del Mundo 2026.

El técnico argentino confirmó que el plantel que representará al país en el torneo más importante del fútbol mundial está prácticamente definido.

“Tenemos casi un 80% de la lista. Estamos muy convencidos de lo que venimos haciendo, del proceso. Hablamos de un 20%, es decir, seis jugadores que seguimos evaluando y conociendo”, precisó Beccacece.

Messi admite que quiere jugar el Mundial

El estratega destacó el trabajo realizado durante las Eliminatorias Sudamericanas y los amistosos de octubre pasado ante Estados Unidos y México, en los que hubo empate. Los próximos encuentros amistosos son frente a Canadá y Nueva Zelanda, en noviembre. Después habrá dos encuentros más en 2026.

“Canadá es una selección extremadamente exigente, que nos va a llevar al máximo de nuestras posibilidades”, señaló el técnico, quien explicó que el equipo iniciará su microciclo de preparación este martes 4 de noviembre.

El primer amistoso se disputará el jueves 13 de noviembre en Toronto, seguido del duelo ante Nueva Zelanda el martes 18 en Nueva Jersey.

Si bien Ecuador ya tiene asegurado su boleto al Mundial, Beccacece recalcó la importancia de estos compromisos para conservar un puesto en el Bombo 2 del sorteo mundialista, que se realizará el 5 de diciembre de 2025.

Beccacece habló del jugador Jeremy Arévalo

Durante la rueda de prensa, Beccacece habló sobre Jeremy Arévalo, delantero ecuatoriano que milita en el fútbol español y ha brillado en la Segunda División con sus goles. El DT no dudó en reconocer su talento y proyección:

“Jeremy es un jugador que conocemos muy bien, que estuvo en la Sub 20, vi todo el proceso en ese mes de trabajo, que le había costado al principio más que nada la altura, pero se observó siempre esa técnica que él dispone”, dijo Beccacece.

“Es un jugador muy técnico. Viene de hacer muchos goles, es muy importante, en una liga que conozco muy bien y se la exigencia que tiene. Lo estamos siguiendo muy de cerca. Es un jugador que tendrá que sostenerlo en el tiempo", añadió.