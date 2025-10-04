Ecuador anuncia su lista de convocados para los amistosos ante México y Estados Unidos

La Federación Ecuatoriana de Fútbol anunció este sábado 4 de octubre la nómina oficial de 28 seleccionados convocados por Sebastián Beccacece para los próximos partidos amistosos frente a Estados Unidos México, que servirán como preparación para el proceso hacia el Mundial 2028.

El estratega argentino no llamó a los jugadores titulares, pero mantiene la estructura habitual que ha utilizado durante las Eliminatorias, aunque incluyó algunas novedades.

El primer amistoso de Ecuador será el 10 de octubre contra Estados Unidos en el Q2 Stadium de Austin, Texas. Cuatro días después, el 14 de octubre, se enfrentará a México en el Estadio Akron de Guadalajara.

Entre las novedades está el regreso de Jhoanner Chávez, lateral izquierdo del Racing Club de Lens (Francia), quien vuelve tras superar una lesión que lo dejó fuera de los últimos encuentro. También el joven golero Cristian Loor, de 19 años, actualmente en Botafogo, quien reemplaza a David Cabezas.

No estarán las figuras Moisés Caicedo, Gonzalo Plata y Piero Hincapié. En cambio, sí constan jugadores como mediocampista Darwin Guagua, figura de Independiente del Valle, consolida su presencia en la selección absoluta, mientras que los casos de Moisés Ramírez (actualmente suplente en Grecia) y Xavier Arreaga (de Barcelona SC) son los más discutidos de la convocatoria.