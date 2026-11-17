Cotejo amistoso por fecha FIFA entre las selecciones de Ecuador y Costa Rica,

Las selecciones de Ecuador y Bolivia vuelven a medirse con un marcado dominio estadístico a favor del combinado ecuatoriano.

En esta ocasión el encuentro será por fecha FIFA en condición de partido amistoso y se jugará la tarde de este martes 17 de noviembre a las 18:00 en el Estadio Monumental Banco Pichincha.

De acuerdo con los registros recopilados por la plataforma deportiva 365Scores, en los últimos 14 compromisos disputados entre ambas escuadras, entre Eliminatorias Sudamericanas, Copa América y amistosos internacionales, la Tricolor acumula 11 victorias, mientras que Bolivia registra un solo triunfo y se han producido dos empates.

Además, Ecuador mantiene una racha de ocho victorias consecutivas sobre el cuadro boliviano desde 2019. El único festejo de la Verde en este tramo ocurrió en la Copa América de junio de 2015.

Fecha Competición Local Marcador Visitante 14/11/2024 Eliminatorias Conmebol Ecuador 4 - 0 Bolivia 12/06/2024 Amistoso Internacional Ecuador 3 - 1 Bolivia 12/10/2023 Eliminatorias Conmebol Bolivia 1 - 2 Ecuador 17/06/2023 Amistoso Internacional Ecuador 1 - 0 Bolivia 07/10/2021 Eliminatorias Conmebol Ecuador 3 - 0 Bolivia 29/03/2021 Amistoso Internacional Ecuador 2 - 1 Bolivia 12/11/2020 Eliminatorias Conmebol Bolivia 2 - 3 Ecuador 10/09/2019 Amistoso Internacional Ecuador 3 - 0 Bolivia 11/10/2016 Eliminatorias Conmebol Bolivia 2 - 2 Ecuador 13/10/2015 Eliminatorias Conmebol Ecuador 2 - 0 Bolivia 15/06/2015 Copa América Ecuador 2 - 3 Bolivia 06/09/2014 Amistoso Internacional Bolivia 0 - 4 Ecuador 10/09/2013 Eliminatorias Conmebol Bolivia 1 - 1 Ecuador 07/09/2012 Eliminatorias Conmebol Ecuador 1 - 0 Bolivia Fuente: 365Scores | Tabla generada con IA

¿Cómo llega Ecuador?

La selección ecuatoriana llega con envión anímico tras reencontrarse con el triunfo en su más reciente amistoso frente a Costa Rica, resultado con el que cortó una seguidilla de cuatro encuentros sin ganar durante 2026.

En este tramo de cinco partidos, que incluye su despedida mundialista ante México y cuatro duelos de preparación, la Tri acumula una victoria, dos empates, ambos con caída en penales, y dos derrotas.

Fecha Competición Local Marcador Visitante 13/11/2026 Amistoso Internacional Ecuador 2 - 0 Costa Rica 05/10/2026 Amistoso Internacional Ecuador 1 - 1 (P) Panamá 01/10/2026 Amistoso Internacional Japón 0 - 0 (P) Ecuador 24/09/2026 Amistoso Internacional Corea del Sur 3 - 0 Ecuador 30/06/2026 Mundial México 2 - 0 Ecuador Fuente: 365Scores | Tabla generada con IA

¿Cómo llega Bolivia?

Por su parte, el seleccionado boliviano atraviesa un complejo momento futbolístico al acumular cinco derrotas consecutivas en compromisos amistosos disputados entre junio y noviembre de 2026.

En esta racha negativa, la Verde no ha logrado convertir goles y ha encajado un total de 16 anotaciones en contra frente a rivales sudamericanos, europeos y africanos.