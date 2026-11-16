Los primeros grupos de aficionados de Boca Juniors ya comenzaron a arribar a territorio colombiano, con paradas iniciales en Cartagena y Barranquilla, en la antesala de la gran final de la Conmebol Sudamericana 2026.

El conjunto argentino se medirá ante Atlético Mineiro de Brasil este sábado 21 de noviembre, a partir de las 17:30 (hora local), en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, escenario elegido para albergar la definición continental.

De acuerdo con las proyecciones de las autoridades distritales y los gremios turísticos de la capital del Atlántico, se espera la llegada de más de 22 000 simpatizantes xeneizes a lo largo de la semana.

Para garantizar el orden y la seguridad dentro del recinto deportivo, la organización asignó exclusivamente la tribuna Norte a la parcialidad de Boca Juniors, mientras que los seguidores brasileños ocuparán el sector Sur.

Ante las limitaciones de frecuencias aéreas directas entre Buenos Aires y el Caribe colombiano, los viajeros trazaron diversas rutas logísticas para cumplir con la cita.

Gran parte de la hinchada está ingresando al país mediante vuelos chárter o conexiones con escala en Lima y Ciudad de Panamá, mientras que otro contingente optó por aterrizar en Cartagena para luego desplazarse por carretera hasta Barranquilla.

Entre los miles de desplazamientos destaca la travesía terrestre de Pablo Barrionuevo, un joven repartidor argentino que emprendió un recorrido en motocicleta desde su país para abaratar los costos de los pasajes aéreos.

Tras cruzar fronteras a través de Chile, Perú y Ecuador, su odisea sobre dos ruedas se volvió viral en redes sociales y despertó múltiples muestras de hospitalidad entre los aficionados locales que aguardan su arribo al norte de Colombia.

Como parte de la previa organizada por las agrupaciones de hinchas, el ambiente festivo comenzará a sentirse con fuerza el jueves 19 de noviembre, a las 19:00, con un primer banderazo en el Centro Histórico de Cartagena.

Posteriormente, la movilización principal se trasladará al Gran Malecón del Río, en Barranquilla, el viernes 20, en la víspera del encuentro decisivo.

En el plano estrictamente deportivo, el plantel dirigido por el cuerpo técnico xeneize tiene previsto aterrizar en suelo barranquillero este miércoles 18 de noviembre.

La delegación cumplirá con sus últimas jornadas de entrenamiento y el reconocimiento oficial del césped del Metropolitano, buscando adaptarse a las exigentes condiciones climáticas de calor y humedad antes de saltar al campo de juego.

Frente a la magnitud del evento, la Alcaldía de Barranquilla declaró alerta amarilla en su red hospitalaria y activó un robusto dispositivo de movilidad y seguridad.

Los operativos se concentrarán en el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, las zonas hoteleras y los anillos viales cercanos al estadio, con el objetivo de asegurar una jornada en paz para los cerca de 65 000 espectadores que colmarán las gradas.