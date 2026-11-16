Willian Pacho, defensa de Ecuador, emcarcándose en el bus para el viaje a Guayaquil.

La selección de Ecuador cumplió este lunes 16 de noviembre del 2026 con su última jornada de entrenamiento en la Casa de la Selección, en Quito, afinando los detalles tácticos antes de emprender su desplazamiento hacia Guayaquil.

Bajo la dirección técnica del entrenador argentino Marcelo Gallardo, el combinado nacional realizó trabajos de recuperación y definición con el objetivo de cerrar de la mejor manera la última ventana FIFA del año.

Tras concluir la práctica en la capital, la delegación tricolor tiene previsto trasladarse en horas de la tarde al Puerto Principal. Una vez en territorio guayaquileño, el plantel se concentrará en el Hotel Oro Verde, sitio en el que los futbolistas atenderán a los medios de comunicación a partir de las 19:00 para compartir sus impresiones previas al compromiso internacional.

El cuerpo técnico afronta este desplazamiento con varias novedades médicas en su convocatoria, tras confirmarse las desafectaciones de Gonzalo Plata y Denil Castillo. Mientras el atacante del Flamengo abandonó la concentración por motivos personales, el mediocampista quedó descartado debido a un esguince de tobillo sufrido durante las prácticas en Quito.

Estas dos ausencias de última hora se suman a las bajas previas de los futbolistas del Atlético Mineiro, Alan Franco y Alan Minda, quienes quedaron al margen de la nómina por lesiones musculares.

Asimismo, el cuerpo médico mantiene bajo evaluación constante al delantero Kevin Rodríguez, lo que abre espacio para alternativas ofensivas como John Yeboah, Nilson Angulo, Keny Arroyo y el juvenil Snayder Porozo.

La Tri llega a este compromiso con el envión anímico de haber conseguido la primera victoria del ciclo de Gallardo, tras imponerse 2-0 ante Costa Rica el pasado viernes en el estadio Atahualpa. Por su parte, la selección de Bolivia, que entrenó en el estadio George Capwell, buscará romper una racha negativa de seis derrotas consecutivas.

El encuentro amistoso entre Ecuador y Bolivia se disputará este martes 17 de noviembre de 2026, a partir de las 18:30 (hora local), en el estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil. Con este duelo, ambas selecciones bajarán el telón de su calendario internacional en la temporada antes de volver a reunirse en marzo de 2027.