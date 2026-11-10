El emotivo reencuentro de Moisés Caicedo con los seleccionados de La Tri en Quito

Moisés Caicedo se unió a la concentración de La Tri en Quito.

El centrocampista del Chelsea, Moisés Caicedo, llegó a Quito la noche del lunes 9 de noviembre de 2026 para unirse a la concentración de la Selección Ecuatoriana de Fútbol que se prepara para la doble fecha FIFA de noviembre.

Caicedo tuvo un cálido recibimiento tanto en el aeropuerto como en la Casa de la Selección, así se lo evidenció en un video publicado por la La Tri en redes sociales.

Entre abrazos y bromas, el capitán ecuatoriano se reencontró con sus compañeros.

Moi, al igual que Piero Hincapié, regresan a la Selección en la segunda convocatoria del técnico argentino Marcelo Gallardo. En los partidos ante Japón y Corea del Sur los ecuatorianos no fueron llamados debido a lesiones.

La Selección de Ecuador enfrentará a Costa Rica este viernes 13 de noviembre en en el estadio Olímpico Atahualpa, en Quito. El encuentro será transmitido en vivo por la señal abierta de Teleamazonas y en teleamazonas.com.

Luego, viajará a Guayaquil para enfrentar a Bolivia el martes 17 de noviembre en el estadio Monumental.