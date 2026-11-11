¡Sonrisa de diamantes! El impactante y lujoso nuevo 'look' de Robert Arboleda

Robert Arboleda no solo llama la atención por su desempeño en la zaga defensiva, sino también por sus extravagantes gustos fuera de la cancha. El jugador ecuatoriano ha sorprendido a sus seguidores al presumir una nueva y deslumbrante sonrisa de joyería dental de altísima precisión.

El complejo proyecto consistió en colocar diamantes naturales directamente sobre las carillas de porcelana que ya poseía el futbolista, según explicaron desde el centro estético.

Para lograr este ambicioso diseño sin comprometer su salud bucal, los especialistas realizaron un minucioso engaste tipo pavé utilizando oro de 18 quilates y diamantes auténticos.

Los especialistas aseguraron que el mayor desafío del procedimiento fue garantizar un acabado perfecto y seguro. Al tratarse de una pieza removible (grillz), el ajuste debía tener una precisión milimétrica para acoplarse idealmente a las encías y los dientes.

Este trabajo detallado asegura que el jugador no sufra ninguna incomodidad al usarlos y evita cualquier tipo de riesgo, rayón o daño en sus lentes de porcelana originales, explicaron.

El resultado es una deslumbrante y exclusiva sonrisa personalizada que combina el lujo extremo con el máximo cuidado odontológico.