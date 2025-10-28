Ecuador perdió con Colombia en el Rodrigo Paz en la Liga de Naciones Femenina

Karen Flores (izquierda) de Ecuador persigue a una rival durante el partido jugado el 28 de octubre del 2025, en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

Colombia derrotó a Ecuador por 2-1, en la segunda fecha de la Liga de Naciones femenina. El partido se jugó la noche del martes 28 de octubre del 2025, en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

El cuadro colombiano es uno de los combinados más potentes de la región. Fue finalista de la Copa América y solo sucumbió ante Brasil, en una inolvidable final jugada en la misma cancha del Rodrigo Paz.

Leicy Santos, de penal, consiguió el primer tanto para las colombianas, en el final del primer tiempo: a los 44 minutos. Luego, a los 51', la delantera ecuatoriana Nayeli Bolaños empató el juego. Pero, a los 70', Daniela Martínez conquistó el 2-1 para Colombia con una espectacular volea.

Ecuador tiene tres puntos, tras dos partidos en la Liga de Naciones. En la primera jornada, el equipo dirigido por Eduardo Moscoso venció 4-0 como visitante a Bolivia en la localidad de El Alto.

Las jugadoras colombianas celebran la anotación de Leicy Santos, en el primer tiempo. @Conmebol

La Liga de Naciones femenina entrega dos cupos al Mundial de Brasil y dos cupos más para el repechaje internacional del torneo.