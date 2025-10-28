Racing Club vs. Flamengo: alineaciones, fecha y horario de la semifinal de la Libertadores

Gonzalo Plata, delantero ecuatoriano de Flamengo, disputa el esférico con Gaston Martirena, futbolista de Racing Club de Avellaneda, en la semifinal de ida de la Copa Libertadores.

Llegó la hora para que el DT de Racing, Gustavo Costas, intente una nueva epopeya. Con las apuestas en contra, el club argentino buscará el miércoles 29 de octubre del 2025 dar vuelta a la serie contra Flamengo y regresar a una final de la Copa Libertadores, por primera vez en casi seis décadas.

Campeón por primera y única vez de la Libertadores en 1967, cuando un pequeño Costas entraba en la cancha en brazos de los jugadores como mascota del equipo, la Academia va por una nueva epopeya continental casi un año después de alzar la Copa Sudamericana.

El partido de vuelta se jugará en Buenos Aires, el miércoles 29, a las 19:30. Flamengo llega al partido con una mínima ventaja, tras vencer en la ida, por 1-0 con un gol del colombiano Jorge Carrascal. Transmiten ESPN y Disney Plus.

Flamengo, con tres títulos en el bolso, se volvió habitual de las finales recientes de la Libertadores, con victorias en 2019 y 2022 y una final perdida en 2021. Es lo que se espera de una de las nóminas más valiosas de América.

Guillermo Varela, de Flamengo, disputa el balón con Santiago Sosa, de Racing Club de Avellaneda. El 'Fla' ganó el juego de ida. AFP

¿Jugará Gonzalo Plata? El ofensivo ecuatoriano aparece como una de las alternativas ofensivas del Flamengo. En el juego de ida, 'Platita' ingresó a la cancha en el minuto 55 para reemplazar a Luiz Araujo.

Alineaciones Racing Club vs Flamengo

Racing Club: Facundo Cambeses; Marco Di Césare, Nazareno Colombo, Marcos Rojo; Gastón Martirena, Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas ; Santiago Solari, Adrián Martínez, Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexsandro ; Erick Pulgar, Jorginho, Luiz Araújo, Giorgian de Arrascaeta; Jorge Carrascal, Bruno Henrique. DT: Filipe Luís.