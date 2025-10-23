Ecuador vs China en la cancha de Teleamazonas; ¿qué necesita La Tri Sub 17 para clasificarse?

Ecuador perdió 3-0 ante Estados Unidos, en el debut en el Mundial de Marruecos. El martes 21 de octubre busca su redención ante Noruega.

Ecuador vs China en la cancha de Teleamazonas. El Mundial femenino Sub 17 se juega en Marruecos y se vive a través de esta señal. Fútbol para todos, en señal abierta. El partido es clave para definir la clasificación de La Tri a los octavos.

El equipo dirigido por Víctor Idrobo tiene tres puntos y ocupa el tercer lugar del grupo C. Ecuador cayó 3-0 ante Estados Unidos en su debut, pero luego venció 2-0 a Noruega, en un juego en el que mostró toda su contundencia.

Por su parte, China ganó 5-0 a Noruega y luego perdió 5-2 contra Estados Unidos. Las asiáticas tienen tres puntos y +2 en el gol diferencia. Si Ecuador gana el juego se clasificará directamente a los octavos de final.

Si la Tricolor pierde o empata, aún le queda la opción de entrar como uno de los mejores terceros, pero para ello depende de lo que pase en los otros grupos de la competición. Ecuador es el segundo mejor tercero del Mundial.

La Selección de Ecuador Sub 17 perdió en el estreno ante Estados Unidos y venció a Noruega. LA TRI

Solo México aventaja a la Selección, pues tiene tres puntos, pero un gol recibido menos. La Selección aventaja a otros equipos que también están terceros, como Nueva Zelanda, Nigeria, Costa Rica o Costa de Marfil.