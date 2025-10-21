Ecuador derrota a Noruega y se jugará todo ante China, en el Mundial femenino Sub 17

Ecuador venció a Noruega por 2-0, en la jornada del 21 de octubre del 2025 y se ilusiona con clasificarse a los octavos de final del Mundial femenino Sub 17, que se juega en Marruecos. El partido se miró en el país por Teleamazonas.

Ebba Niss (autogol), a los 28 minutos y Maité Zambrano, a los 73' marcaron los goles de la Tricolor juvenil ante el equipo europeo, que quedó eliminado, tras dos derrotas consecutivas. Ahora, la Selección definirá su clasificación ante China, en el partido que se disputará el viernes 24 de octubre, desde las 08:00. Este juego también podrá mirarse por Teleamazonas, en vivo.

Si Ecuador derrota al equipo chino, que el 21 de octubre cayó ante Estados Unidos, alcanzará su clasificación a la siguiente instancia con seis puntos. Al momento, el equipo nacional ocupa el tercer lugar con tres puntos y -1 de gol diferencia. China ocupa el segundo lugar con tres puntos y un gol promedio de dos.