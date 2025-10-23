Liga de Quito reta a Palmeiras en su regreso a las semifinales de la Copa Libertadores

Liga Deportiva Universitaria vuelve a las semifinales de la Copa Libertadores de América. Se enfrenta a Palmeiras, en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

Liga Deportiva Universitaria se enfrenta a Palmeiras, en la primera semifinal de la Copa Libertadores 2025. El juego se desarrolla este jueves 23 de octubre del 2025, desde las 19:30, en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

Los albos llegan a esta instancia tras eliminar en octavos de final al campeón vigente, Botafogo, y en cuartos de final a Sao Paulo. En tanto, Palmeiras se deshizo de Universitario de Deportes y en cuartos de final a River Plate.

El partido se jugará con estadio lleno. Las 27 000 entradas que sacó a la venta el cuadro universitario se acabaron rápidamente. Las puertas del Rodrigo Paz Delgado se abrirán desde las 16:00.

La última vez que Liga de Quito jugó una semifinal de Libertadores en Quito fue el 27 de mayo del 2008. Los albos empataron 0-0 con América de México, en el partido de vuelta de la serie. La 'U' se clasificó a la final por el 1-1 de la ida en Ciudad de México. En ese entonces, el gol visitante era dirimente.

Palmeiras tiene tres títulos de la Copa Libertadores. El 'Verdao' ganó las coronas de 1999, 2020 y 2021, estas dos últimas de la mano del entrenador portugués Abel Ferreira, quien sigue al frente del poderoso equipo paulista.

Alineaciones del Liga de Quito vs Palmeiras

Liga de Quito: Alexander Domínguez; Gian Allala, Ricardo Adé, Richard Mina; José Quintero, Carlos Gruezo, Gabriel Villamil, Leonel Quiñónez, Fernando Cornejo; Bryan Ramírez y Michael Estrada.

Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Andreas Pereira, Mauricio, Anderson; José López y Vitor Roque.

¿Dónde ver el Liga de Quito vs Palmeiras? El juego se transmitirá por ESPN y Disney Plus.