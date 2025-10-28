Ecuador vs Colombia: ¿cuándo se juega y dónde ver la Liga de Naciones femenina?

Ecuador juega su segundo partido de la Liga de Naciones femenina. El torneo, que se inició el viernes 24 de octubre y se jugará hasta el 9 de junio del 2026, entregará dos cupos directos al Mundial de Brasil y dos al repechaje.

La Tricolor femenina goleó 4-0 a Bolivia, como visitante, en El Alto, en la primera jornada. El martes 28 de octubre del 2025, el equipo del DT Eduardo Moscoso se enfrentará con Colombia, en el estadio Rodrigo Paz Delgado, desde las 18:00.

Las colombianas son una de las animadoras más poderosas del certamen. En la Copa América, jugada en Ecuador, entre el 12 de julio y el 2 de agosto, el equipo llegó a la final y solo fue sometido por penales ante Brasil.

El equipo ecuatoriano permanece concentrado en la Casa de la Selección. La plantilla es una combinación de talentos jóvenes como Evelyn Burgos y Fiorella Pico, con gente de más experiencia como Nicole Charcopa.

Ecuador goleó a Bolivia en su primer partido. LA TRI

¿Dónde ver el partido? El juego se transmitirá en vivo por D Sports y DGO.