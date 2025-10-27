Palmeiras vs Liga de Quito: este es el plan de los albos para afrontar la semifinal de la Copa

Liga Deportiva Universitaria afronta una semana histórica. El cuadro universitario visitará a Palmeiras, en el Allianz Parque, en la semifinal de vuelta de la Copa Libertadores 2025. Los universitarios llevan una ventaja de 3-0, tras el partido jugado en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

¿Cuándo se juega Palmeiras vs Liga de Quito? La semifinal se jugará el jueves 30 de octubre del 2025, en Sao Paulo, desde las 19:30. Si los albos ganan, empatan o pierden por dos goles de diferencia se clasificarán a la final, tal como lo hicieron en el 2008, cuando levantaron la Copa Libertadores.

Lo que funciona, no se toca. Así lo entienden los dirigentes que mantienen un plan logístico similar al que utilizaron cuando visitaron a Sao Paulo, en los cuartos de final de la Copa, en la misma ciudad brasileña. La U se hospedará en el mismo hotel y estará en la misma cancha de entrenamientos: el complejo de Corinthians.

¿Cuándo viajará Liga a Brasil? Los universitarios se desplazarán el martes 28 de octubre del 2025. Será un vuelo chárter que partirá al mediodía desde el aeropuerto de Tababela al mediodía y llegará a Sao Paulo a las 22:00.

Los albos se hospedarán en un hotel cercano al aeropuerto Guarulhos, en donde el equipo ya estuvo en septiembre, en la serie de cuartos de final ante Sao Paulo.

De acuerdo con la dirigencia alba, el hotel le permite llegar en un tiempo prudencial -cerca de una hora- al estadio Allianz Parque, en una de las ciudades más congestionadas de la región.

Los albos se entrenarán en el complejo del poderoso Corinthians, en la jornada del miércoles 29 de octubre. Luego, el jueves 30 jugará el partido de vuelta de la semifinal con Palmeiras. La intención es volver a Ecuador la misma noche o madrugada del viernes 31. ¿Traerá la clasificación?