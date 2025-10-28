Palmeiras vs Liga de Quito: ¿cuándo se juega y dónde ver la semifinal de la Libertadores?

Lisandro Alzugaray celebra el segundo gol de Liga Deportiva Universitaria ante Palmeiras, en la semifinal de ida jugada el jueves 23 de octubre del 2025.

Palmeiras vs Liga de Quito. La semifinal de vuelta de la Copa Libertadores genera gran expectativa entre los seguidores albos, que esperan que el equipo acceda a la segunda final de la Copa en su historia. Solo faltan 90 minutos.

El elenco azucena lleva una diferencia de tres goles. En el partido de ida, jugado el jueves 23 de octubre en Quito, Liga de Quito venció 3-0 al 'Verdao', con tantos de Gabriel Villamil (2) y de Lisandro Alzugaray, de penal.

¿Cuándo se juega la semifinal de vuelta de la Copa Libertadores? El partido se disputará el jueves 30 de octubre, a las 19:30 de Ecuador, en el estadio Allianz Parque. El partido puede verse por Disney Plus y ESPN en Ecuador.

Los universitarios no contarán con Bryan Ramírez, uno de sus mejores talentos, expulsado al final del partido ante el 'Verdao'. La buena noticia es el retorno de Fernando Cornejo, tras cumplir un juego de suspensión.

Liga Deportiva Universitaria tiene a varios de sus talentos con dos amarillas y expuestos a perderse una hipotética final, si es que reciben una nueva cartulina: Carlos Gruezo, Leonel Quiñónez, Richard Mina y Lisandro Alzugaray.