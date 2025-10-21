Ecuador vs Noruega en la cancha de Teleamazonas: La Tri Sub 17 busca su primera victoria

Ecuador perdió 3-0 ante Estados Unidos, en el debut en el Mundial de Marruecos. El martes 21 de octubre busca su redención ante Noruega.

El Mundial Femenino Sub 17 se mira en la cancha de Teleamazonas, en vivo. El martes 21 de octubre, desde las 14:00, Ecuador se enfrenta con Noruega. Usted podrá vivir todas las emociones del juego de La Tri, a través de esta señal.

Ecuador llega a este compromiso luego de haber perdido por 3-0 en el primer juego de la Copa, ante Estados Unidos. En el juego, disputado el sábado 18, el cuadro norteamericano venció por 3-0 al equipo del DT Víctor Idrovo.

Tras el debut, el técnico Idrovo declaró a los medios oficiales de Ecuafútbol, que su equipo tuvo la virtud de competir, pese a haber recibido tres goles en el primer tiempo del compromiso.

"Ante Noruega vamos a salir a proponer nuestro juego. Los dos equipos necesitamos los puntos. Ecuador no va a replegarse, seremos protagonistas" Víctor Idrovo/ Director técnico de Ecuador Sub 17 femenino

Por su parte, Mary Guerra, una de las integrantes del equipo, también habló antes del juego. La futbolista dijo que el equipo no negociará su actitud y saldrá a buscar el partido ante las jugadoras de Noruega.

Ecuador busca su primera victoria en el Mundial femenino Sub 17. LA TRI

El cuadro nórdico perdió 5-0 ante China en su estreno en el grupo C. Ahora, busca la redención ante el equipo ecuatoriano.