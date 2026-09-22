Gonzalo Plata y Kevin Rodríguez, bajas en Ecuador por lesión: la Tri reconfigura su ofensiva

El entrenador argentino Marcelo Gallardo asumirá el manejo de la Selección de Ecuador

Los jugadores Gonzalo Plata y Kevin Rodríguez quedaron desafectados por lesión de la convocatoria para el amistoso que jugará Ecuador ante Corea Sur, en el debut del argentino Marcelo Gallardo al frente de la Tri, informó la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

El organismo no detalló quienes reemplazarán al extremo del Flamengo de Brasil ni al delantero del Union Saint-Gilloise de Bélgica.

Plata y Rodríguez, quienes jugaron los dos últimos mundiales, presentan lesiones musculares y se perderán el partido del jueves, cuando Ecuador enfrentará a Corea del Sur en Suwon, en su primer amistoso tras su participación en la Copa del Mundo 2026.

La 'Rola' Rodríguez "presenta una lesión muscular del isquiotibial", señaló la FEF en un comunicado. La federación agregó que Plata fue diagnosticado con una "lesión muscular funcional".

"Ambos jugadores permanecerán en sus respectivos clubes para dar continuidad a los planes de fisioterapia establecidos por sus departamentos médicos", anotó la FEF.

Tras el partido de fogueo con Corea del Sur, la Tricolor participará en la Copa Kirin, en la que enfrentará el 1 de octubre a Japón y si pasa de ronda medirá fuerzas en la final contra Nueva Zelanda o Panamá.

En la primera convocatoria de Gallardo también quedaron fuera por lesión el mediocampista Moisés Caicedo y los defensas Joel Ordóñez y Piero Hincapié.