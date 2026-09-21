Ecuador vs. Corea del Sur: ¡día y hora para el debut de Marcelo Gallardo con La Tri!

Marcelo Gallardo, el entrenador de la Selección de Ecuador, debutará al frente de la Tri.

La Selección de Ecuador entra en una nueva etapa bajo la conducción técnica de Marcelo Gallardo, quien asumió el banquillo tricolor con la mira puesta en consolidar un proyecto competitivo a escala internacional.

El estreno del estratega argentino despierta gran expectativa entre la afición ecuatoriana, que aguarda por ver la impronta táctica, la intensidad de juego y las primeras decisiones de alineación que caracterizarán su ciclo al frente del equipo nacional.

El esperado debut de Gallardo al mando de La Tri se disputará el próximo jueves 24 de septiembre de 2026. La selección ecuatoriana saltará a la cancha en suelo asiático para medirse en un exigente amistoso internacional ante el combinado de Corea del Sur, un rival de alta dinamicidad que servirá como termómetro ideal para medir el arranque de este nuevo proceso futbolístico.

El encuentro está programado para iniciarse a las 06:00 (hora de Ecuador, ECT), debido a la diferencia horaria con el continente asiático. La cita deportiva tendrá como escenario el Big Bird Stadium, ubicado en la ciudad de Suwon, un reducto con amplia trayectoria en certámenes internacionales que albergará el primer examen oficial del técnico sudamericano.

Para este compromiso, la convocatoria firmada por Gallardo combina la base de figuras consolidadas en las principales ligas europeas con jóvenes talentos que destacan en el balompié internacional y en la LigaPro local.

El entrenador busca plasmar desde el primer minuto un estilo protagónico, con presión alta en campo contrario y rápidas transiciones de balón que potencien la velocidad por las bandas.

Amistoso Internacional - Fecha FIFA Debut de Marcelo Gallardo en La Tri 🇰🇷 Corea del Sur Local 06:00 Hora de Ecuador (ECT) Jueves 24 Sep 2026 🇪🇨 Ecuador Visitante DT Debutante: Marcelo Gallardo 🇦🇷 Estadio: Big Bird Stadium (Suwon World Cup Stadium) Ciudad / País: Suwon, Corea del Sur Hora Local (Corea): 20:00 KST Transmisión TV / Online: KBS / YouTube (Canal Oficial) Próximo partido: Japón vs. Ecuador (1 de octubre - Copa Kirin)

La transmisión del partido para el territorio ecuatoriano estará disponible a través de las señales oficiales con derechos de la Fecha FIFA y plataformas de streaming autorizadas. Los aficionados ecuatorianos madrugarán para dar seguimiento en vivo a las acciones de un cotejo que marcará el punto de partida en la era del 'Muñeco' al frente del seleccionado tricolor.

Este enfrentamiento en Suwon representa la primera estación de una gira internacional por Asia que continuará la siguiente semana. Tras medir fuerzas con el cuadro surcoreano, la delegación ecuatoriana viajará a territorio japonés para disputar la Copa Kirin el 1 de octubre en Yokohama, completando así una exigente prueba de preparación internacional.