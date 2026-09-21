Andrés Montaño se consagra campeón suramericano con medalla de oro en lucha 67 kg

Andrés Montaño firmó una actuación memorable al conquistar la medalla de oro en la categoría de los 67 kg de lucha grecorromana durante los Juegos Suramericanos.

El luchador ecuatoriano Andrés Montaño firmó una actuación memorable al conquistar la medalla de oro en la categoría de los 67 kg de lucha grecorromana durante los Juegos Suramericanos. Su brillante desempeño en el tapiz ratifica el excelente nivel técnico y competitivo que mantiene el atleta tricolor en el panorama deportivo regional.

En un combate disputado punto a punto, Montaño logró imponer su estrategia y control sobre el tapiz frente al colombiano Julián Horta. El enfrentamiento final exigió la máxima concentración del deportista ecuatoriano, quien supo capitalizar las oportunidades decisivas para asegurar la victoria.

La consagración de Andrés Montaño representa un logro significativo para la delegación de Ecuador en la cita suramericana. Esta presea dorada no solo suma al medallero general del país, sino que también consolida a la lucha olímpica como una de las disciplinas más fuertes y consistentes de la delegación nacional.

El camino hacia la final demandó una rigurosa preparación física y táctica por parte de Montaño y su cuerpo técnico. A lo largo de las rondas eliminatorias, el luchador tricolor demostró una solidez técnica impecable que le permitió superar a rivales de alto nivel hasta alcanzar el choque definitivo por el primer lugar.

Por su parte, el colombiano Julián Horta ofreció una exigente resistencia durante toda la lucha, exigiendo al máximo al representante tricolor. Sin embargo, la efectividad en los agarres y la solvencia defensiva de Montaño terminaron decantando la balanza a favor del deportista ecuatoriano.

Con este nuevo triunfo internacional, Andrés Montaño reafirma su estandarte como uno de los referentes históricos de la lucha ecuatoriana. Su medalla de oro motiva al resto de la delegación tricolor y marca un hito clave en el ciclo olímpico del deporte nacional.