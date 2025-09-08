Hinchas de Ecuador participan de un 'banderazo' en la previa del juego de la Tri en eliminatorias

Los jugadores de la selección ecuatoriana de fútbol en uno de los últimos entrenamientos en la cancha del estadio Monumenta

Un grupo de hinchas de Ecuador se agrupó esta noche en los alrededores del hotel Oro Verde, sitio de concentración en Guayaquil. Con banderas, pitos y luciendo camisetas amarillas llegaron a los exteriores a alentar, pero también algunos aficionados lanzaron consignas en contra de Sebastián Beccacece.

Los seguidores de la Tri se concentraron para alentar y empujar a Ecuador a lograr una victoria en el cierre de las eliminatorias ante Argentina este martes 9 de septiembre del 2025, en el estadio Monumental de Guayaquil, desde las 18:30.

Será el último juego de la clasificatoria para el Mundial del 2026. A pesar de que Argentina no contará con el astro Lionel Messi, se espera estadio lleno en las gradas del estadio Monumental. Quedan pocas entradas para la última fiesta de la Selección de Ecuador como local.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol prepara una fiesta en el último juego. También habrá un homenaje por los 100 partidos de Enner Valencia, el goleador histórico de la Selección ecuatoriana.