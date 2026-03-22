Leonardo Campana queda fuera de la Tri por lesión previo a amistosos internacionales

Leonardo Campana sufrió una lesión que lo deja fuera de la Selección de Ecuador.

La selección de Ecuador sufrió una baja importante de cara a la próxima fecha FIFA. El delantero Leonardo Campana quedó fuera de la convocatoria tras confirmarse una lesión muscular.

La Tri informó este domingo 22 de marzo de 2026 que el delantero sufrió una lesión en el isquiotibial, lo que no le permitirá jugar los encuentros pactados.

El atacante ecuatoriano sufrió la molestia cuando jugaba con su club New England Revolution. El cuerpo médico mantendrá un seguimiento de su estado, añadió la Federación.

La ausencia de Campana se da en la antesala de los partidos amistosos que Ecuador disputará ante Marruecos y Países Bajos, programados para el 27 y 31 de marzo en Europa.

Como reemplazo de Campana la FEF convocó a Elías Legendre, ecuatoriano juvenil que juega en Francia.