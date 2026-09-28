La Selección de Ecuador viaja a Japón para disputar la Copa Kirin tras su paso por Corea del Sur

La Selección de Ecuador emprende su viaje rumbo a Japón este lunes 28 de septiembre de 2026, tras concluir su primer compromiso de la fecha FIFA en suelo surcoreano. El combinado dirigido por el cuerpo técnico tricolor deja la ciudad de Suwon con el objetivo de afinar detalles tácticos y consolidar el funcionamiento colectivo de cara a los exigentes retos internacionales de la temporada.

La llegada a territorio japonés marca la segunda fase de esta gira asiática, una gira clave para evaluar el nivel de competencia frente a selecciones de diferentes estilos futbolísticos. Los futbolistas convocados mantendrán sus jornadas de entrenamiento en Yokohama para adaptarse rápidamente al cambio de sede, coordinar cargas físicas y preparar la estrategia con la que enfrentarán al combinado nipón.

El duelo frente a la Selección de Japón está programado para el jueves 1 de octubre de 2026 en el estadio Internacional de Yokohama. El compromiso arrancará a las 05:10 (hora de Ecuador), por lo que la afición tricolor madrugará para seguir las incidencias de un choque de alta intensidad entre dos planteles que destacan por su despliegue físico y velocidad en las transiciones.

Este enfrentamiento será transmitido en señal abierta para todo el territorio ecuatoriano, permitiendo que la hinchada acompañe el desempeño del equipo nacional en tiempo real. La expectativa es alta, ya que Japón llega como uno de los rivales más sólidos del continente asiático, lo que representará una prueba exigente para la estructura defensiva y la capacidad de generación ofensiva de La Tri.

Una vez disputado el encuentro ante el cuadro local, la delegación ecuatoriana se trasladará a la capital para cerrar su participación en el certamen. El último partido de la gira FIFA se jugará el lunes 5 de octubre en el estadio Nacional de Tokio, donde Ecuador volverá a tener acción antes del retorno de los futbolistas a sus respectivos clubes.

El rival de ese segundo compromiso en Tokio saldrá del cruce entre Panamá y Nueva Zelanda. Dependiendo de los marcadores de la jornada inicial de la Copa Kirin, Ecuador disputará la final del torneo o el partido por el tercer puesto, cerrando así un ciclo de preparación fundamental para consolidar la base del plantel estelar.