Moisés Caicedo se integró a la Tri; ¿qué otros jugadores se incorporaron a la convocatoria?

'Niño Moi' llegó a la concentración de La Tri para los amistosos previo al Mundial 2026

La Selección Ecuatoriana de Fútbol confirmó que los jugadores convocados comenzaron a llegar a la concentración con miras a los amistosos ante Canadá y Nueva Zelanda, como parte de su preparación rumbo al Mundial 2026.

Este domingo 9 de noviembre del 2025 llegó a la concentración de La Tri el mediocampista Moisés Caicedo, figura del Chelsea de Inglaterra.

Junto a él también arribaron Patrik Mercado y Jordy Alcívar de Independiente del Valle, además de John Yeboah, jugador del Venezia de Italia, y Jhoanner Chávez, según confirmó la Selección Ecuatoriana de Fútbol, en sus redes sociales.

La lista oficial de convocados fue anunciada este sábado 8 de noviembre de 2025, a las 11:00, por el director técnico Sebastián Beccacece.

Esta es la lista de convocados:

Alan Franco, Alan Minda, Ángelo Preciado, Cristhian Loor, Cristian Ramírez, Denil Castillo, Enner Valencia, Félix Torres, Gonzalo Plata, Hernán Galíndez, Jeremy Arévalo, Jhoanner Chávez, John Mercado, John Yeboah, Joel Ordóñez, Jordy Alcívar, Kendry Páez, Kevin Rodríguez, Leonardo Campana, Leonardo Realpe, Moisés Caicedo, Moisés Ramírez, Nilson Angulo, Patrik Mercado, Pedro Vite, Piero Hincapié, Willian Pacho y Yaimar Medina.

La Tri enfrentará a Canadá el jueves 13 de noviembre, en Toronto, a las 19:30 (hora local). Posteriormente, medirá fuerzas ante Nueva Zelanda el martes 18 de noviembre, en Nueva Jersey, a las 20:30.