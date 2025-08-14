Patricio Maldonado, médico de la Selección ecuatoriana de fútbol, falleció el jueves 14 de agosto

Patricio Maldonado fue médico de la Tricolor. De trato cercano y amable, siempre estuvo pendiente de los jugadores y su entorno.

Patricio Maldonado, médico de las selecciones ecuatorianas, falleció el 14 de agosto del 2025. Así lo anunció la Federación Ecuatoriana de Fútbol, mediante un comunicado en las redes sociales.

"Médico de nuestras selecciones en 14 mundiales. Su compromiso y entrega permanecerán para siempre en la historia de nuestro fútbol. Acompañamos en este momento a su familia", escribió la FEF en su comunicado.

Maldonado, deportólogo de profesión, estuvo presente en las históricas clasificaciones de Ecuador a las Copas del Mundo Japón-Corea 2002 y Alemania 2006. Después realizó trabajos con las Selecciones femeninas, con equipos nacionales de fútbol sala y con equipos tricolores juveniles.