Alianza Lima gana a Universidad Católica en el partido de ida de los octavos de final

Paolo Guerrero, de Alianza Lima, protege el esférico ante la marca de Carlos Medina, defensa de Universidad Católica, durante el partido jugado en la noche del miércoles 13 de agosto.

Universidad Católica perdió 2-0 ante Alianza Lima. En la jornada del 13 de agosto del 2025, el cuadro 'camaratta' batalló ante los peruanos, en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Alianza Lima y Católica protagonizaron un partido lleno de emociones. Alan Cantero, a los 76 y 87 minutos puso los tantos de la victoria. Fue un juego lleno de acción con tres balonazos en los postes: Kevin Quevedo y el exEmelec, Fernando Gaibor estrellaron sus remates en el horizontal para los peruanos. Byron Palacios hizo lo mismo para Universidad Católica con un cabezazo.

El duelo tuvo acciones en ambos arcos. Alianza Lima sufrió temprano la ausencia del goleador Paolo Guerrero, quien salió lesionado, tras esforzar el músculo posterior de la pierna derecha, en un ataque de los peruanos.

Católica se mostró solidario en todas sus líneas. La presión iniciaba con Byron Palacios y Azarías Londoño, los hombres más adelantados. Mauro Díaz colaboró con su creatividad y la oportunidad de encontrar al hombre mejor posicionado. En el segundo tiempo fue reemplazado por Facundo Martínez.

En el elenco peruano, Quevedo, quien jugó el año pasado en Católica y el inagotable Barcos se encargaron de liderar las tareas ofensivas. Barcos reemplazó al lesionado Guerrero y fue quien pivoteó la pelota para el primer gol de Cantero. La figura del partido también puso el 2-0 con una gran definición.

El juego de vuelta se realizará el miércoles 20 de agosto, a las 19:30, en el estadio Olímpico Atahualpa. Universidad Católica precisa marcar tres goles para dejar fuera a su rival. Con un 2-0 forzará a la definición por penales.