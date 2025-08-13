Flamengo vence a Internacional en el juego de ida de los octavos de final de la Libertadores

Gonzalo Plata participó de la victoria del cuadro del 'Fla' ante Internacional, en un partido válido por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Flamengo derrotó por 1-0 a Internacional, en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. El juego se desarrolló en la noche del 13 de agosto del 2025, en el estadio Maracaná de Rio de Janeiro.

Un solitario gol de Bruno Henrique, a los 28 minutos, fue suficiente para que el poderoso cuadro carioca lograse vencer a los colorados de Porto Alegre. Henrique se internó en el área durante el primer tiempo y disparó cruzado. El golero uruguayo Sergio Rochet no pudo contener el lanzamiento.

El crédito ecuatoriano Gonzalo Plata fue titular durante 72 minutos en el Flamengo. Moviéndose por los costados, el futbolista formado en Independiente del Valle, fue una amenaza frecuente para la cerrada defensa de los visitantes.

Énner Valencia estuvo en la banca de suplentes del Inter de Porto Alegre, pero no ingresó al cambio. En tanto, Plata fue reemplazado por el volante colombiano Jorge Carrascal, en el segundo tiempo.

El compromiso de vuelta se jugará el miércoles 20 de agosto, a las 19:30 de Ecuador, en el estadio Beira Rio.