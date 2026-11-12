Posible alineación de Ecuador para enfrentar a Costa Rica

El técnico Marcelo Gallardo prepra el equipo para enfrentar a Costa Rica en Quito.

Ecuador define los últimos detalles antes de su partido amistoso ante Costa Rica, que se jugará el viernes 13 de noviembre de 2026 en el estadio Olímpico Atahualpa, en Quito.

Para esta fecha FIFA, el equipo de Marcelo Gallardo no contará con dos jugadores: Alan Minda y Alan Franco. Ambos son baja por lesiones musculares, según informó el cuerpo técnico de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

No obstante, Ecuador, en su lista de convocados, cuenta con el regreso de sus titulares: Moisés Caicedo y Piero Hincapié.

La alineación de Ecuador para este encuentro podría ser:

En el arco: Hernán Galíndez; en la defensa: Angelo Preciado, Willian Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; en el mediocampo: Moisés Caicedo, Pedro Vite; en los extremos: John Yeboah, Nilson Angulo, y en la delantera: Gonzalo Plata, Kevin Rodríguez.

Sin embargo, el once oficial será confirmado previo al encuentro.

¿Dónde ver el partido Ecuador vs. Costa Rica?

Teleamazonas transmitirá el partido en vivo, en señal abierta para todo el país con una previa desde las 18:00. El partido empezará a las 19:00.

Los hinchas también podrán disfrutar del partido en la página web www.teleamazonas.com. En el canal de YouTube y en TikTok.