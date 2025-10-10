La posible alineación de Ecuador para enfrentar a Estados Unidos este viernes 10 de octubre

La selección de Ecuador previo a su encuentro con EE.UU. en Texas

La Tri visita este viernes 10 de octubre a la selección de Estados Unidos en Texas, en un amistoso internacional por la Fecha FIFA.

Los dirigidos por Sebstián Beccacece ya concentran en el Q2 Stadium de Texas, originalmente Austin FC Stadium, con el objetivo de sumar una partido más, de los 11 que lleva en seguidilla, como selección invicta.

Por su parte, la selección anfitriona dirigida por Mauricio Pochettino, buscará aprovechar este encuentro para mejorar su juego, luego de dos triunfos y dos derrotas en sus últimos cuatro partidos.

En su último partido Estados Unidos se impuso con una victoria 2-0 frente a Japón. Estos fueron los resultados de los tres últimos cotejos disputados por la selección sede del Mundial 2026.

Estados Unidos 2 - 0 Japón, el cotejo amistoso se disputo el 9 de septiembre de 2025.

Estados Unidos 0 - 2 República de Corea, se jugó el sábado 6 de septiembre de 2025.

Estados Unidos 1 - 2 México, domingo 6 de julio de 2025, por la eliminatorias de la Concacaf Gold Cup.

Ecuador, por su lado bajo la dirección técnica de Sebastián Beccacece, llega a este encuentro amistoso con una invicto de 11 partidos. El último cotejo de la Tri le permitió sellar su pase directo al Mundial 2026. En ese cotejo La Tri venció 1-0 ante Argentina.

Posible alineación de Ecuador

Beccacece alinearía con Hernán Galíndez en el arco.

En la defensa pondría una línea de cuatro con: Joel Ordóñez, Félix Torres, Willian Pacho y Pervis Estupiñán.

En el centro repetiría la línea de cuatro con: Ángelo Preciado, Jordy Alcívar, Alan Franco y Pedro Vite.

En punta pondría a Nilson Angulo y Enner Valencia, configurando así el clásico esquema 4-4-2.

Pese a la tradición futbolística de ambas naciones, existe una llamativa historia de enfrentamientos que refleja una gran paridad. Las selecciones de Ecuador y Estados Unidos se han enfrentado en 15 ocasiones.

Las estadísticas dicen que hubo cinco victorias para cada selección y cinco partidos empatados. El último enfrentamiento se dio por los cuartos de final de la Copa América 2016, con triunfo estadounidense por 2-1 en Seattle.