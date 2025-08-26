IDV vs. Técnico Universitario y Liga de Quito vs. Macará, en la cancha de Teleamazonas

Fernando Cornejo, de Liga de Quito, controla el balón ante la marca de Jawer Guisamano de El Nacional, en el partido del domingo 24 de agosto del 2025.

Teleamazonas trae a sus pantallas dos partidos emocionantes de la fecha 27 de la Liga Pro. El sábado 30 de agosto del 2025 habrá un espectacular doblete: a las 13:55, Independiente del Valle recibirá a Técnico Universitario. Luego, a las 16:15, Liga de Quito jugará contra Macará. Fútbol para todos. En vivo.

A primera hora, Independiente del Valle, el mejor equipo del torneo, chocará contra el 'Rodillo Rojo', en su estadio, en el sector de Chillo Jijón. Un encuentro entre luchas disparejas: los rayados mantienen la hegemonía en el torneo.

Independiente del Valle tiene 56 puntos en la tabla de posiciones. Ganó 16 de los 26 partidos que disputó, en una campaña en la que solo perdió dos juegos y empató en otros ocho compromisos.

Técnico Universitario ocupa la posición 14 y está comprometido con el descenso. El cuadro del 'Rodillo' solo ganó seis de los 26 partidos de la presente temporada. En la fecha 27 cayó 2-0 ante Universidad Católica.

En el segundo partido del doblete de sábado, Liga Deportiva Universitaria se enfrentará con Macará, en el estadio Rodrigo Paz Delgado. El cuadro albo cayó en la fecha 26 ante El Nacional, por 1-0, con gol de Djorkaef Reasco.

Los universitarios ocupan el tercer lugar en la tabla, con 44 unidades. 12 puntos menos que el líder Independiente del Valle. Pese a la considerable distancia, los albos no dan por perdida la lucha por el torneo.

El técnico Thiago Nunes y jugadores como Ricardo Adé, aseguraron que aún hay camino por disputar en el torneo. Por su parte, Macará está en la undécima posición con 30 puntos.