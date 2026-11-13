¿Quién es Snayder Porozo? El delantero Sub-20 que se suma a La Tri para los dos amistosos

Snayder Porozo es la nueva incorporación de la Selección de Ecuador para los amistosos de noviembre ante Costa Rica y Bolivia.

El delantero, que estaba concentrado con la Sub-20, recibió el llamado del entrenador Marcelo Gallardo tras la lesión de Denil Castillo, quien sufrió un problema físico durante el entrenamiento del miércoles 11 de noviembre y quedó fuera de los compromisos.

Snayder Porozo: de Aucas al fútbol de Bélgica

El atacante nació el 12 de mayo de 2007 en Quinindé, Esmeraldas. Se formó en Sociedad Deportiva Aucas, club con el que llegó a disputar 37 partidos con el primer equipo, marcó cinco goles y registró dos asistencias.

También tuvo participación en las categorías formativas.

En agosto de 2026, Porozo dio el salto al fútbol europeo y fichó por el Royal Antwerp de Bélgica, equipo con el que firmó un contrato hasta junio de 2030.

Su primer gol con el club llegó el 30 de agosto de ese año, en el partido frente al Sint-Truidense. El ecuatoriano anotó de cabeza al minuto 58, aunque su equipo perdió 4-1.

¿Por qué fue convocado a la Selección de Ecuador?

La convocatoria se produjo después de que Gallardo confirmara la baja de Denil Castillo.

El cuerpo técnico decidió llamar a Porozo, quien ya se encontraba en la Casa de la Selección como parte del grupo Sub-20.

El delantero se integrará al plantel mayor para los encuentros de preparación de noviembre.

Porozo también forma parte de la convocatoria de 29 jugadores de la Selección Sub-20, que inició sus entrenamientos el 7 de noviembre y tiene previsto trabajar hasta el 17.

Este proceso busca evaluar futbolistas con miras al Campeonato Sudamericano Sub-20 de 2027, que se disputará en Colombia.