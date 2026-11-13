Una nueva Tri se estrena en el Atahualpa: una noche para hacer historia

Hay estadios que guardan recuerdos imborrables y otros que esperan nuevas historias. Este viernes 13 de noviembre de 2026, el Olímpico Atahualpa volverá a vestirse de amarillo, azul y rojo para recibir a la Selección de Ecuador.

Será una noche especial para los convocados por Marcelo Gallardo: quienes salten al campo tendrán la oportunidad de vestir por primera vez la camiseta de La Tri en el mítico escenario capitalino.

Sin embargo, para algunos no será la primera vez que pisen su césped.

Uno de los casos más especiales es el de Moisés Caicedo. El actual mediocampista del Chelsea guarda un recuerdo inolvidable de este estadio: el 11 de marzo de 2020, cuando defendía a Independiente del Valle, marcó su primer gol como profesional en la victoria 3-0 frente a Junior de Barranquilla por la Copa Libertadores.

También conocen el escenario Willian Pacho, Ángelo Preciado y Moisés Ramírez, por su paso por Independiente del Valle. A ellos se suman Jordy Alcívar, Kendry Páez y Keny Arroyo, quienes actuaron con los rayados en el triunfo 2-1 sobre El Nacional, el 12 de mayo de 2024, en el Atahualpa.

Otros convocados tienen recuerdos con equipos capitalinos. Hernán Galíndez y Jordy Caicedo defendieron a Universidad Católica en este escenario, mientras que Gonzalo Valle, Bryan Ramírez y Óscar Zambrano jugaron allí con Liga de Quito. Para Zambrano, incluso, fue el escenario de su debut profesional con el conjunto albo, en abril de 2022.

La última vez que Ecuador jugó en el Coloso del Batán fue el 10 de octubre de 2017, cuando cayó 3-1 ante Argentina por las Eliminatorias al Mundial de Rusia 2018. Romario Ibarra adelantó a la Tricolor, pero Lionel Messi respondió con un triplete.

Nueve años después, una nueva generación tomará el relevo. Entre las novedades está Martín Tello, quien recibió su primera convocatoria a la Selección absoluta.

También regresan nombres como Piero Hincapié, Kendry Páez y Óscar Zambrano.

El Atahualpa volverá a escuchar el grito de gol de los ecuatorianos. Esta vez, sus protagonistas serán otros, pero la ilusión será la misma: defender al país y escribir una nueva página en la historia de la Tri.