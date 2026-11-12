Los Seleccionados de Ecuador renuevan sus pasaportes previo al juego ante Costa Rica 

Este jueves 12 de noviembre de 2026, seis futbolistas convocados a la Selección de Ecuador acudieron a las instalaciones del Registro Civil en Quito para tramitar la renovación de sus pasaportes. Los jugadores aprovecharon su estadía en la capital ecuatoriana, en el marco de la concentración por la fecha FIFA de noviembre, para poner al día su documentación oficial.

La delegación de futbolistas que realizó este proceso administrativo estuvo conformada por Piero Hincapié, Nilson Angulo, Moisés Ramírez, Denil Castillo, Jackson Porozo y Jhon Mercado. Todos ellos cumplieron con la toma de datos biométricos y fotografía reglamentaria para obtener el documento de viaje actualizado.

Piero Hincapié al momento de la fotografía Tomado de redes sociales

Durante su visita a la entidad pública, los seleccionados nacionales fueron recibidos por el director general del Registro Civil, Jorge Osorio. El funcionario acompañó a los deportistas durante el recorrido y destacó el compromiso de la institución por brindar atención ágil tanto a los ciudadanos como a los representantes deportivos del país.

El principal objetivo de esta gestión es prevenir cualquier inconveniente migratorio en los próximos desplazamientos internacionales de los futbolistas. Dado que la mayoría de estos jugadores militan en clubes del exterior —principalmente en ligas europeas—, contar con un pasaporte vigente y con suficiente tiempo de validez resulta indispensable para sus constantes viajes profesionales.

Además de sus compromisos a nivel de clubes, la actualización de sus documentos facilita la logística de la Federación Ecuatoriana de Fútbol para futuras convocatorias y giras internacionales. De este modo, el cuerpo técnico y la dirigencia aseguran que el plantel no sufra contratiempos administrativos en los aeropuertos antes de los torneos oficiales.

La visita al Registro Civil se produjo un día antes de que la Tricolor salte a la cancha para disputar su compromiso comprobatorio frente a Costa Rica. El encuentro amistoso está programado para este viernes 13 de noviembre a las 19:00 en el estadio Olímpico Atahualpa de Quito, donde se espera una gran asistencia de la afición local.