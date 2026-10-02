La Tri entrena en Japón pensando en el partido ante Panamá 

La Selección de Ecuador entrena en Japón, antes del últim partido amistoso ante Panamá.

Ecuador pasó la página de la derrota ante Japón en la tanda de penales, y ya piensa en su siguiente rival. Este viernes 2 de octubre de 2026 el equipo dirigido por Marcelo Gallardo realizó el entramiento previo al partido ante Panamá.

"Los jugadores que fueron titulares ayer realizaron trabajos de recuperación, mientras que el resto del equipo entrenó en campo", informó La Tri este viernes 2.

La Selección ecuatoriana jugará su tercer partido amistoso ante el combinado panameño. Además, disputará el tercer lugar de la Copa Kirin.

El partido de Ecuador vs. Panamá se jugará este lunes 5 de octubre, a las 01:30 (hora de Ecuador), en el Estadio Nacional de Tokio. Y será transmitido en vivo para todo el territorio nacional por Teleamazonas y la página web de www.teleamazonas.com.

La participación en esta edición de la Copa Kirin forma parte del plan de trabajo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) para mantener la competencia de alto nivel de cara a los próximos retos oficiales y la consolidación de nuevos elementos en la plantilla.