¡REY DE COPAS! Liga de Quito golea a Palmeiras en la primera semifinal de la Libertadores
Liga de Quito muestra una exhibición de poder en Ponciano. Dos goles de Villamil y uno de Alzugaray, en una noche inolvidable.
Gabriel Villamil (derecha) celebra uno de sus goles ante Palmeiras, con Leonel Quiñónez. Liga de Quito venció al 'Verdao'.
AFP
Compartir
Actualizada:
23 oct 2025 - 21:19
La realidad superó las expectativas. Liga de Quito protagonizó una inolvidable noche de Copa Libertadores de América. El Rey de Copas goleó 3-0 a Palmeiras, el ‘cuco’ del torneo y se ilusiona con llegar a la final del torneo.
Fue una noche de inspiración, de una exhibición coral impresionante. Uno tras otro, los goles castigaban al poderoso cuadro brasileño, en una jornada inolvidable, contundente.
Gabriel Villamil (16’ y 45 +2’) y Lisandro Alzugaray (27’), de penal, convirtieron los tantos de Liga Deportiva Universitaria que puso, al menos un pie en la final de Lima. Y solo un pie porque en el juego de vuelta, el jueves 30 en Sao Paulo, Palmeiras saltará con todo mostrando la jerarquía que no reflejó en el Rodrigo Paz.
Los 30.000 aficionados que llenaron el escenario de Ponciano rugían ante cada intento de los albos. El equipo de Tiago Nunes fue una máquina demoledora, capaz de triturar a un equipo más fuerte y apergaminado. A Liga le gusta la Libertadores. Y a la Libertadores, le gusta Liga.
Así te contamos el minuto a minuto
23/10/2025
21:18
89' Michael Estrada reemplaza a Jeison Medina
Intenso partido de Jeison Medina, que corrió, se desmarcó y estuvo enchufado durante todo el juego.
23/10/2025
21:11
82' Dida salva a Liga Deportiva Universitaria
Alexander Domínguez bloqueó con efectividad un remate de Palmeiras. 'Dida' volvió seguro a la titularidad.
23/10/2025
20:54
66' Llamado de atención para la hinchada
Hubo un llamado de atención para los seguidores albos. Al juez Facundo Tello le apuntaron con un láser en la cara.
23/10/2025
20:45
56' Liga cede campo y pelota
Los albos repliegan sus líneas. Palmeiras tiene la iniciativa, pero no genera opciones significativas de ataque.
23/10/2025
20:34
46' Se inicia el segundo tiempo en Ponciano
Liga de Quito y Palmeiras ya juegan el segundo tiempo. Los albos intentan mantener el dominio del juego.
23/10/2025
20:17
45' GOOOOOOOOL DE LIGA
Lisandro Alzugaray pone el 3-0 en la Casa Blanca. Delirio absoluto en la cancha del Rey de Copas.
23/10/2025
20:12
41' Mejora Palmeiras: Vitor Roque, incisivo
Vitor Roque tuvo un mano a mano con Alexander Domínguez. El histórico golero resolvió bien la situación.
23/10/2025
19:57
26' GOOOOOOOL de Liga de Quito
Lisandro Alzugaray, de penal, pone el 2-0. El Rodrigo Paz Delgado es una fiesta. Los albos incrementan la ventaja.
23/10/2025
19:55
25' Penal para Liga de Quito
Mano en el área de Palmeiras y el árbitro Facundo Tello pita el penal. Lisandro Alzugaray va al cobro.
23/10/2025
19:46
16' GOOOOOOOL de Liga
Gooooool de Liga de Quito: Gabriel Villamil pone el 1-0. Insistían los albos y llegó el tanto con el volante boliviano.
23/10/2025
19:39
10' Nuevos intentos con Leonel Quiñónez
Carlos Miguel se convierte en la figura de Palmeiras. Dos intervenciones decisivas tras remates de Leonel Quiñónez
23/10/2025
19:35
05' Villamil tuvo la primera, pero la desperdició
Carlos Miguel, golero de Palmeiras, se estiró para rechazar el remate de Gabriel Villamil. La primera acción alba.
23/10/2025
19:34
03' Amarilla para el 'Flaco' López
José 'Flaco' López fue amonestado por una tremenda patada sobre Carlos Gruezo, en el inicio del juego.
23/10/2025
19:30
00' Se inicia la primera semifinal de la Copa
Palmeiras movió el esférico, pero los albos ya presionan para adueñarse del balón.
23/10/2025
19:25
Los equipos saltan a la cancha
LDU y Palmeiras ya están en el césped del Rodrigo Paz Delgado. El partido está por empezar.
23/10/2025
19:17
El estadio está lleno; la hinchada alienta
El Rodrigo Paz Delgado luce completamente lleno, a falta de 15 minutos para el inicio del partido.
23/10/2025
18:56
Los equipos calientan en la cancha del Rodrigo Paz
Liga de Quito y Palmeiras hacen su calentamiento en la cancha de juego. Falta media hora para el compromiso.
23/10/2025
18:41
Ovación del estadio para Alexander Domínguez
'Dida', 'Dida', es el grito de los aficionados para Alexander Domínguez, quien sale a hacer su calentamiento en la cancha
Esta es la alineación de los albos para el partido:
Este es el 11 de Palmeiras para el juego:
El equipo albo llegó a las 17:30 al escenario, mientras que Palmeiras arribó al escenario, 15 minutos después. Hubo un gran recibimiento de los hinchas de Liga de Quito para su equipo.
Compartir