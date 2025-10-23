¡REY DE COPAS! Liga de Quito golea a Palmeiras en la primera semifinal de la Libertadores

Gabriel Villamil (derecha) celebra uno de sus goles ante Palmeiras, con Leonel Quiñónez. Liga de Quito venció al 'Verdao'.

La realidad superó las expectativas. Liga de Quito protagonizó una inolvidable noche de Copa Libertadores de América. El Rey de Copas goleó 3-0 a Palmeiras, el ‘cuco’ del torneo y se ilusiona con llegar a la final del torneo.

Fue una noche de inspiración, de una exhibición coral impresionante. Uno tras otro, los goles castigaban al poderoso cuadro brasileño, en una jornada inolvidable, contundente.

Gabriel Villamil (16’ y 45 +2’) y Lisandro Alzugaray (27’), de penal, convirtieron los tantos de Liga Deportiva Universitaria que puso, al menos un pie en la final de Lima. Y solo un pie porque en el juego de vuelta, el jueves 30 en Sao Paulo, Palmeiras saltará con todo mostrando la jerarquía que no reflejó en el Rodrigo Paz.

Los 30.000 aficionados que llenaron el escenario de Ponciano rugían ante cada intento de los albos. El equipo de Tiago Nunes fue una máquina demoledora, capaz de triturar a un equipo más fuerte y apergaminado. A Liga le gusta la Libertadores. Y a la Libertadores, le gusta Liga.

Bryan Ramírez y Gustavo Gómez, de Palmeiras. API

Así te contamos el minuto a minuto

89' Michael Estrada reemplaza a Jeison Medina Intenso partido de Jeison Medina, que corrió, se desmarcó y estuvo enchufado durante todo el juego.

82' Dida salva a Liga Deportiva Universitaria Alexander Domínguez bloqueó con efectividad un remate de Palmeiras. 'Dida' volvió seguro a la titularidad.

66' Llamado de atención para la hinchada Hubo un llamado de atención para los seguidores albos. Al juez Facundo Tello le apuntaron con un láser en la cara.

56' Liga cede campo y pelota Los albos repliegan sus líneas. Palmeiras tiene la iniciativa, pero no genera opciones significativas de ataque.

46' Se inicia el segundo tiempo en Ponciano Liga de Quito y Palmeiras ya juegan el segundo tiempo. Los albos intentan mantener el dominio del juego.

45' GOOOOOOOOL DE LIGA Lisandro Alzugaray pone el 3-0 en la Casa Blanca. Delirio absoluto en la cancha del Rey de Copas.

41' Mejora Palmeiras: Vitor Roque, incisivo Vitor Roque tuvo un mano a mano con Alexander Domínguez. El histórico golero resolvió bien la situación.

26' GOOOOOOOL de Liga de Quito Lisandro Alzugaray, de penal, pone el 2-0. El Rodrigo Paz Delgado es una fiesta. Los albos incrementan la ventaja.

25' Penal para Liga de Quito Mano en el área de Palmeiras y el árbitro Facundo Tello pita el penal. Lisandro Alzugaray va al cobro.

16' GOOOOOOOL de Liga Gooooool de Liga de Quito: Gabriel Villamil pone el 1-0. Insistían los albos y llegó el tanto con el volante boliviano.

10' Nuevos intentos con Leonel Quiñónez Carlos Miguel se convierte en la figura de Palmeiras. Dos intervenciones decisivas tras remates de Leonel Quiñónez

05' Villamil tuvo la primera, pero la desperdició Carlos Miguel, golero de Palmeiras, se estiró para rechazar el remate de Gabriel Villamil. La primera acción alba.

03' Amarilla para el 'Flaco' López José 'Flaco' López fue amonestado por una tremenda patada sobre Carlos Gruezo, en el inicio del juego.

00' Se inicia la primera semifinal de la Copa Palmeiras movió el esférico, pero los albos ya presionan para adueñarse del balón.

Los equipos saltan a la cancha LDU y Palmeiras ya están en el césped del Rodrigo Paz Delgado. El partido está por empezar.

El estadio está lleno; la hinchada alienta El Rodrigo Paz Delgado luce completamente lleno, a falta de 15 minutos para el inicio del partido.

Los equipos calientan en la cancha del Rodrigo Paz Liga de Quito y Palmeiras hacen su calentamiento en la cancha de juego. Falta media hora para el compromiso.

El plantel de Liga Deportiva Universitaria arribó al estadio Rodrigo Paz Delgado, a las 17:30. Teleamazonas

Ovación del estadio para Alexander Domínguez 'Dida', 'Dida', es el grito de los aficionados para Alexander Domínguez, quien sale a hacer su calentamiento en la cancha

Esta es la alineación de los albos para el partido:

Este es el 11 de Palmeiras para el juego:

El equipo albo llegó a las 17:30 al escenario, mientras que Palmeiras arribó al escenario, 15 minutos después. Hubo un gran recibimiento de los hinchas de Liga de Quito para su equipo.